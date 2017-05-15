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Нацбанк переглянув оцінку прибутку банківської системи України

15 травня в 16:28

Найбільш прибутковим банком у першому кварталі 2016 року став "Райффайзен Банк Аваль".

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Розстановка сил на ринку банківських послуг змінюється
Нацбанк України / Flickr
Національний банк України знизив оцінку прибутковості банківської системи у січні-березні з 5,09 млрд грн до 4,1 млрд грн, що випливає з даних НБУ.

У тому числі прибуток державних банків становив 1,61 млрд грн.

Скорочення показника сумарного прибутку держбанків на 1,4 млрд грн пов'язане з переоцінкою прибутку "Приватбанку" - з 2,5 млрд грн до 1,1 млрд грн.

Прибуток отримали також дочірні банки іноземних банківських груп (1,828 млрд грн), а також банки з приватним капіталом (665,4 млн грн).

Найбільшу прибуток отримав "Райффайзен Банк Аваль" (1,449 млрд грн), найбільший збиток – "ВТБ Банк" (351,7 млн грн).

Збиток неплатоспроможних банків склав 3,6 млрд грн.

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Раніше Нацбанк переглянув результати роботи банків за 2016 рік і збільшив оцінку збитків працюючих і неплатоспроможних банків на 22,2%, або на 35,5 млрд грн - до 195,7 млрд грн.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2017 року платоспроможні банки отримали 5,09 млрд грн чистого прибутку.

Детальніше про українських банках читайте в матеріалі "Банківська система України: час справжніх реформ?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги банк прибутки збитки
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