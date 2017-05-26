Нацбанк отримав в 2016 році 68,45 млрд грн прибутку

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Чистий дохід НБУ за рік склав 74,4 млрд грн

НБУ відзвітував про прибуток Нацбанк України / Flickr Національний банк України отримав 68,45 млрд грн прибутку за підсумками 2016 року, говориться в звіті НБУ на офіційному сайті регулятора.



Наголошується, що чистий дохід НБУ за минулий рік склав 74,4 млрд грн. Дохід від зміни валютних курсів зменшився в 1,6 рази і склав майже 24 млрд грн (при загальній сумі прибутку за рік до 68 млрд грн).



Сума процентних витрат зросла в 1,3 рази (на 27%) і склала в 2016 році 13,3 млрд грн, у першу чергу, за рахунок депозитних сертифікатів Нацбанку, які розміщувалися протягом року, і збільшення зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом, за якими виплачуються відсотки.

Згідно зі звітом, структура активів НБУ за останні п'ять років змінювалася в частині зростання портфеля цінних паперів України, який представлений переважно державними облігаціями, а також нарощуванням міжнародних резервів.

Нагадаємо, НБУ знизив оцінку прибутку банківської системи у січні-березні з 5,09 млрд грн до 4,1 млрд грн.

Раніше Нацбанк переглянув результати роботи банків за 2016 рік і збільшив оцінку збитків працюючих і неплатоспроможних банків на 22,2%, або на 35,5 млрд грн - до 195,7 млрд грн.

Детальніше про українських банках читайте в матеріалі "Банківська система України: час справжніх реформ?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".