Нацбанк оскаржить рішення суду щодо грошей Суркісів

В НБУ обурені рішенням Окружного адміністративного суду Києва.

НБУ не хоче повертати гроші Суркісам УНІАН

Національний банк України має намір оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва про незаконність обміну деяких зобов'язаньна акції додаткової емісії банку (bail-in), повідомляє прес-служба регулятора на сторінці Facebook

"Національний банк обурений останніми рішеннями судів щодо нібито неправомірність входження держави в капітал "Приватбанку" і процедури bail-in", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що рішення про націоналізацію "Приватбанку" були прийняті виключно в рамках спеціальної процедури, передбаченої статтею 41-1 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо, що адмінсуд Києва 17 травня вирішив стягнути з "Приватбанку" на користь "А-банку", що належить братам Суркісам, списані при націоналізації засобів. Суд зобов'язав повернути Суркисам1,1 млрд грн, $ 266 тис. і € 8 тис.

У коментарі DT.UA керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктор Мороз заявив, що у колишніх власників "Приватбанку" є підстави для оскарження рішення держави про його націоналізації.

Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію "Приватбанку" і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

26 грудня Національний банк України підтвердив конвертацію єврооблігацій та облігацій субординованого боргу "Приватбанку" на загальну суму 595 млн доларів у капітал банку в ході націоналізації. Згідно з повідомленням НБУ, жодні виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.

18 травня Власники єврооблігацій "Приватбанку" оскаржили в Лондонському міжнародному арбітражному суді (London Court of International Arbitration) примусовий обмін цінних паперів на акції додаткової емісії банку.

Детальніше про судові позови, подані Суркісами проти НБУ, читайте у статті Юлії Самаєвої "НБУ vs "Динамо". Хто заб'є у наші ворота?" у тижневику "Дзеркало тижня. Украна".