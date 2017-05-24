Нацбанк оскаржить рішення суду щодо грошей Суркісів

В НБУ обурені рішенням Окружного адміністративного суду Києва.
"Національний банк обурений останніми рішеннями судів щодо нібито неправомірність входження держави в капітал "Приватбанку" і процедури bail-in", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що рішення про націоналізацію "Приватбанку" були прийняті виключно в рамках спеціальної процедури, передбаченої статтею 41-1 закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Нагадаємо, що адмінсуд Києва 17 травня вирішив стягнути з "Приватбанку" на користь "А-банку", що належить братам Суркісам, списані при націоналізації засобів. Суд зобов'язав повернути Суркисам1,1 млрд грн, $ 266 тис. і € 8 тис.
У коментарі DT.UA керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктор Мороз заявив, що у колишніх власників "Приватбанку" є підстави для оскарження рішення держави про його націоналізації.
Кабінет міністрів України 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію "Приватбанку" і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.
26 грудня Національний банк України підтвердив конвертацію єврооблігацій та облігацій субординованого боргу "Приватбанку" на загальну суму 595 млн доларів у капітал банку в ході націоналізації. Згідно з повідомленням НБУ, жодні виплати власникам облігацій здійснюватися не будуть.
18 травня Власники єврооблігацій "Приватбанку" оскаржили в Лондонському міжнародному арбітражному суді (London Court of International Arbitration) примусовий обмін цінних паперів на акції додаткової емісії банку.
Детальніше про судові позови, подані Суркісами проти НБУ, читайте у статті Юлії Самаєвої "НБУ vs "Динамо". Хто заб'є у наші ворота?" у тижневику "Дзеркало тижня. Украна".
DT.UA