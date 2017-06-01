Нацбанк не схвалив заявки на покупку "дочок" російського "ВТБ"

У "ВТБ" продовжують чекати рішень НБУ і шукають покупців.

НБУ не поспішає погоджувати заявки на покупку «дочок» російських банків

Жодна із заявок від потенційних покупців українських "дочок" російського "ВТБ" поки не схвалена Національним банком України, повідомив заступник голови правління банку "ВТБ" Герберт Моос.

За його словами, зараз група займається оптимізацією витрат. Позакривали багато відділень в Україні, зарезервували портфель.

"Паралельно ми шукаємо покупців. Будь-який покупець банку повинен бути схвалений Нацбанком України. За нашою інформацією, жоден із заявлених покупців ні для нас, ні для інших російських банків поки не був схвалений Нацбанком. Тут виникає момент - це питання якості покупця або просто питання того, що жоден покупець не буде схвалений", - сказав Монс.

За його словами, у "ВТБ" є дві категорії потенційних інвесторів - місцеві і закордонні.

Повідомлялося, що російська фінансова група ВТБ має намір найближчим часом продати свої українські дочірні банки "БМ банк" і "ВТБ Банк". При цьому до "БМ Банку" проявляють інтерес українські інвестори.

Рік тому керівництво групи "ВТБ" також заявляло, що хотіло би продати український "ВТБ Банк".

16 березня, президент України Петро Порошенко затвердив санкції проти функціонуючих в Україні банків з російським капіталом. Санкції терміном в один рік торкнуться ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВиЭс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ПАТ "БМ Банк".