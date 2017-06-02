НАБУ підозрює банк Фірташа в розтраті 400 млн грн

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Кошти були витрачені на створення "дочки" ЗМТК.

На потреби «Синтез Ресурс» витрачено 400 млн грн банку «Надра»

Детективи Національного антикорупційного бюро України підозрюють банк "Надра" в розтраті 400 млн грн, виділених на створення дочірньої структури "Запорізького титано-магнієвого комбінату" (ЗМТК), випливає з постанови Солом'янського районного суду Києва у справі N1 - кс/760/6666/17.

Власником збанкрутілого банку "Надра" і комбінату є бізнесмен Дмитро Фірташ.

НАБУ встановило, що службові і посадові особи ЗТМК спільно з співробітниками "Надра", "Синтез Ресурс", а також особами, які представилися від імені Tolexis Trading Limited, витратили 399,9 млн грн, виділених для виконання стратегічної програми розвитку і технічної модернізації виробництва комбінату. Кошти були отримані від Компанії Tolexis Trading Limited як внесок у статутний капітал.

Повідомляється, що всі операції проходили через рахунки зазначених компаній у банку "Надра".

Так, компанія "Синтез Ресурс" отримувала від "Надра" кредити для купівлі доларів США з подальшим їх переведенням за межі України. Для конвертації доларів у гривні використовувався валютний рахунок підприємства. Загальний обсяг операцій склав близько 626,348 млн доларів.

Повідомлялося, що Кабінет міністрів доручив Антимонопольному комітету встановити, чи мають компанії Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна і Юрія Бойка монопольне становище на ринку газу.

Нагадаємо, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалою від 17 травня 2017 р. прийняв до провадження касаційну скаргу Фонду державного майна справі боргу "Одеського припортового заводу" перед компанією Ostchem, входить в Group DF Дмитра Фірташа.