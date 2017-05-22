На Житомирщині ввели нову ціну на газ

Вартість газу істотно подорожчала.

Ціни на газ для споживачів підіймають Андрій Товстиженко, DT.UA

Ціна на газ для побутових споживачів Житомирської області встановлена на рівні 6,96 грн за куб. м., повідомляє "Житомиргаз".

Ціни змінилися згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 № 187 Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу та рішень НКРЕКУ.

Постановою встановлено, що ціна газу, за якою НАК "Нафтогаз України" здійснює його продаж / постачання для побутових споживачів (і ТКЕ для потреб населення) становить 4942 грн за 1000 куб. м (включаючи 93 грн. (1,917%), що є торговою націнкою НАК "Нафтогаз України") без урахування ПДВ.

У цьому ж документі вказано: торгова націнка ПСО-постачальника повинна бути не більше 2,5%.

Таким чином, вартість газу як товару, без урахування плати (тарифів) за послуги розподілу і транспортування, становить 5065,55 грн. за 1000 куб. м без ПДВ.

Разом з тарифом на розподіл і транспортування (732,70 грн.) з урахуванням ПДВ (1159,65 грн) ціна газу для побутових споживачів Житомирської області становить 6957,90 грн за 1000 куб. м.

Нагадаємо, Кабмін запропонував нову формулу розрахунку ціни на газ. При цьому вартість газу з 1 квітня 2017 до 1 квітня 2018 р. пропонується скорегувати двічі.

Детальніше про ситуацію на українському ринку природного газу читайте у статті Алли Єрьоменко "Кабмін знову має намір підняти ціну на газ?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".