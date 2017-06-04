На єдиній фондовій біржі України повинні котируватися мінімум 50-100 емітентів – економіст

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Український фондовий ринок має стати більш ліквідним і прозорим.

На українській фондовій біржі повинні котируватися більше емітентів Андрій Товстиженко, DT.UA

На єдиній фондової біржі України за підтримки маркет-мейкерів повинні котируватися мінімум 50-100 найкращих (найбільш ліквідних) емітентів. Про це у своїй статті дляпише кандидат економічних наук Євген Редзюк.

"Як на мене, на єдиній (об'єднаній) фондовій біржі України з підтримкою маркет-мейкерів повинні котируватися мінімум 50–100 найкращих (найліквідніших) емітентів, які чітко і системно звітуватимуть, платитимуть дивіденди. Ситуація, коли таким вимогам відповідають лише п'ять емітентів, як це спостерігається на даний момент в Україні, є абсурдною — навіть у деяких острівних мікрокраїнах Тихого океану їх більше.", - підкреслює автор.

За його словами, такий підхід при реформуванні ринку ЦП дозволив би створити більш ліквідний і прозорий фондовий ринок в Україні.

"Цільовими орієнтирами для розвитку якого, якщо спиратися на світовий досвід, мали б стати наступні показники в середньому по країнах світу: приведення номінальної капіталізації ринку акцій України до рівня 80% ВВП (зараз близько 5-20%), ринкової капіталізації ринку ЦП — до рівня 60% ВВП (зараз близько 10-20%), обсягів угод на організованих ринках — до рівня 30% ВВП (зараз приблизно 1-5%)", - йдеться в статті.

Детальніше про проблеми ринку цінних паперів України читайте у статті Євгена Редзюка "Ринок цінних паперів України: вироки антиреформ. Безсистемність і хаотичність "реформістських" ініціатив не тільки стримують розвиток ринку ЦП, а й загрожують його існуванню" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".