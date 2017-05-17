На створення українського аналогу "1С" потрібно близько 10 млн доларів та півтора-два роки – власник CM Core

Введення санкцій проти російських IT-компаній – це правильний, але несвоєчасний крок, вважає підприємець.

В Україні є маса компаній, готових створити аналог софту від "1С", але це потребує часу та грошей Страна

На розробку і просування українського аналогу програмного продукту "1С", який масово використовується на українських підприємствах, потрібно близько 10 млн доларів та півтора-два роки, заявив український підприємець, засновник і президент хай-тек холдингу CM Coreу коментарі

За його словами, виконання указу президента України про заборону діяльності в Україні российсих IT-компаній вимагає ґрунтовної підготовки.

"Для того щоб перейти до цієї моделі, потрібно просто підготуватися. У нас 99,9% компаній в Україні користуються "1С". Тому, якщо суворо дотримуватися закону, ми повинні будемо просто зупинити бізнес", – зазначив він.

Уткін зазначає, що держава має чітко сформулювати свої вимоги щодо заборони російської програмної продукції.

"Воно хоче мати український продукт? – Окей. Ми зробимо цей український продукт, на це буде потрібно кілька мільйонів доларів (я оцінюю - близько десяти мільйонів) і буде потрібно близько 1,5-2 роки для того, щоб зробити щось подібне "1С", – зазначив підприємець. За його словами, в Україні є чимало компаній, які можуть це зробити.

З точки зору бізнесмена, введенню подібних заборон має передувати їх відкрите публічне обговорення.

"Потрібно спочатку такі речі обговорювати. Вони були дуже доречні три роки тому, коли це все підтримували... Резюме таке: все правильно, але несвоєчасно", – сказав Уткін.

Підприємець також вказав, що заборона на російські інтернет-сервіси, програмну продукцію та соцмережі не здійснить серйозного впливу на українську IT сферу.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко своїм указом від 15 травня ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна", а також багато інших відомих російських компаній.

Детальніше про заборону в Україні російських соцмереж, інтернет-сервісів та компаній читайте в матеріалі DT.UA "Блокування російських інтернет-сервісів і соцмереж: що відомо".