На скасуванні принципу "бери або плати" Україна заощадить 45 мільярдів доларів

Суд скасував скасовано заборону на реекспорт газу.

Рішення Стокгольмського арбітражу істотно знизить ціну на газ DT.UA

Як повідомило DT.UA джерело в компанії НАК "Нафтогаз Ураїни", 31 травня Суд при Арбітражному інституті Торговельної палати Стокгольма виніс кілька окремих рішень у справі НАК "Нафтогаз України" проти ВАТ "Газпром" за контрактом на постачання газу в Україну від 19 січня 2009 року.

Зокрема, суд повністю відхилив вимоги "Газпрому" про застосування принципу "бери або плати", на якому особливо наполягав російський монополіст. Арбітражний трибунал також задовольнив вимогу "Нафтогазу" про перегляд контрактної ціни з урахуванням ринкових умов. Таким чином, за словами джерела, змінено принцип ціноутворення на природний газ, зафіксований у контракті купівлі-продажу газу між НАК "Нафтогаз України" і "Газпромом", підписаного екс-прем'єром Юлією Тимошенко 19 січня 2009 року.

"Це істотно знизить ціну на газ. Не на долар, не на два," – підкреслило джерело DT.UA.

Крім того, судом було повністю скасовано заборону на реекспорт газу.

Всі окремі рішення Стокгольмського арбітражу є обов'язковими для виконання сторонами. За словами джерела DT.UA у НАК "Нафтогаз України", це надзвичайно важливо, оскільки зобов'язує внести зміни в контракт, який російська сторона прагнула зберегти незмінним, зберігаючи таким чином статус-кво.

За даними DT.UA не всі пункти рішення Стокгольмського арбітражу прийняті на користь України. Наприклад, арбітраж відмовив "Нафтогазу України" у його вимозі до "Газпрому" про компенсацію комерційних втрат компанії. Однак, як зауважило джерело DT.UA у "Нафтогазі", "це не настільки принципово на тлі скасування принципу "бери або плати" і зміни формули ціноутворення газу".

Взагалі, сторонам ще належить проаналізувати вже прийняті рішення Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, взаємні претензії "Газпрому" й "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько $ 45,7 млрд і $ 17,9 млрд (без відсотків – $ 36,7 млрд і $ 14 млрд) відповідно. У грудні 2016 року Стокгольмський арбітражний суд завершив слухання у справі "Нафтогазу" з "Газпромом". Як повідомлялося, "Газпром" у червні 2014 року звернувся до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма з проханням про арбітраж з метою стягнення з "Нафтогазу" боргу за поставлений у 2013-2014 роках газ, а також коштів за формулою "бери або плати". Зі свого боку "Нафтогаз" звернувся з позовом про ретроактивну зміну ціни, відшкодування переплат та скасування заборони реекспорту. Суд об'єднав обидва позови. "Нафтогаз України" за "транзитному" позовом вимагав передати його права та обов'язки за транзитним договором оператору ГТС – компанії "Укртрансгаз" відповідно до вимог Третього енергопакету, а також змінити методику розрахунку транзитного тарифу відповідно до європейських стандартів і положень енергетичного і антимонопольного законодавства України та ЄС.