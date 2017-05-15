МВФ відмовляється погоджувати з Кабміном пенсійну реформу - ЗМІ

Фінального варіанту реформи ще немає.
Міжнародний валютний фонд на переговорах з Кабінетом міністрів України відмовляється погоджувати "осучаснення пенсій" з 1 жовтня і скасування оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів, повідомляє джерело, знайоме з ходом переговорів.
"МВФ не хоче погоджувати осучаснення пенсій та скасування оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів", - повідомило джерело.
За його словами, до теперішнього часу ще немає остаточного варіанту реформи, її положення обговорюються.
Раніше повідомлялося, що уряду вдалося переконати МВФ у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко розкритикував статтю голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена про пенсійну систему України.Інтерфакс-Україна