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МТС Україна змінила назву юридичної особи

24 травня в 00:55

Тепер вона називається Прат ВФ Україна.

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Юридично МТС Україна вже не існує
ПрАТ МТС Україна змінила назву юридичної особи на ПрАТ ВФ Україна, про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Приватне акціонерне товариство ВФ Україна зареєстровано за тією ж адресою, що і ПрАТ МТС - г. Киев, ул. Лейпцизька, 15.
 
У жовтні 2015 року компанія МТС провела ребрендинг, почавши надавати послуги під глобальної торговою маркою Vodafone. Детальні умови контракту між Vodafone і МТС залишаються конфіденційними.

 
Як повідомлялося, меть мобільного оператора "Vodafone Україна" ("МТС Україна") продовжує працювати в автономному режимі на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
За матеріалами: DT.UA
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