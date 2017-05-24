Юридично МТС Україна вже не існує

ПрАТ МТС Україна змінила назву юридичної особи на ПрАТ ВФ Україна, про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Приватне акціонерне товариство ВФ Україна зареєстровано за тією ж адресою, що і ПрАТ МТС - г. Киев, ул. Лейпцизька, 15.



У жовтні 2015 року компанія МТС провела ребрендинг, почавши надавати послуги під глобальної торговою маркою Vodafone. Детальні умови контракту між Vodafone і МТС залишаються конфіденційними.