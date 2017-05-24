Тепер вона називається Прат ВФ Україна.
ПрАТ МТС Україна змінила назву юридичної особи на ПрАТ ВФ Україна, про це свідчать дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Юридично МТС Україна вже не існує
Приватне акціонерне товариство ВФ Україна зареєстровано за тією ж адресою, що і ПрАТ МТС - г. Киев, ул. Лейпцизька, 15.
У жовтні 2015 року компанія МТС провела ребрендинг, почавши надавати послуги під глобальної торговою маркою Vodafone. Детальні умови контракту між Vodafone і МТС залишаються конфіденційними.
За матеріалами:
DT.UA
Як повідомлялося, меть мобільного оператора "Vodafone Україна" ("МТС Україна") продовжує працювати в автономному режимі на окупованих територіях Донецької та Луганської областей
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