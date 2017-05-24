Moody's вперше за 28 років знизило кредитний рейтинг Китаю

У Китаї рішення кредитного агентства назвали "абсолютно безпідставним".

Кредитний рейтинг Китаю знизили до з Aa3 до A1

Рейтингове агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Китаю з Aa3 до A1, що стало першим зниженням кредитного рейтингу Китаю починаючи з 1989 року. В агентстві також змінили прогноз для Китаю зі стабільного на негативний, відзначивши високу закредитованість китайської економіки, пише Bloomberg

Міністерство фінансів Китаю назвало таке рішення агентства "абсолютно безпідставним", однак заява вже вплинула на котирування Шанхайської біржі.

Нагадаємо, щоу бік глобалізації та вільної торгівлі.

Раніше повідомлялося, що Китай забезпечує третину зростання глобальної економіки. Детальніше про зміни зовнішньої і внутрішньої політики Китаю читайте у статті Олексія Коваля "Пекін вивіряє курс" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".