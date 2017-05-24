Moody's вперше за 28 років знизило кредитний рейтинг Китаю

У Китаї рішення кредитного агентства назвали "абсолютно безпідставним".
Кредитний рейтинг Китаю знизили до з Aa3 до A1
Рейтингове агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Китаю
з Aa3 до A1, що стало першим зниженням кредитного рейтингу Китаю починаючи з 1989 року. В агентстві також змінили прогноз для Китаю зі стабільного на негативний, відзначивши високу закредитованість китайської економіки, пише Bloomberg
.
Міністерство фінансів Китаю назвало таке рішення агентства "абсолютно безпідставним", однак заява вже вплинула на котирування Шанхайської біржі.
Нагадаємо, що влада Китаю впевнена в необхідності розвитку світової економіки
у бік глобалізації та вільної торгівлі.
Раніше повідомлялося, що Китай забезпечує третину зростання глобальної економіки. Детальніше про зміни зовнішньої і внутрішньої політики Китаю читайте у статті Олексія Коваля "Пекін вивіряє курс" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".
За матеріалами:
DT.UA