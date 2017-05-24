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Moody's вперше за 28 років знизило кредитний рейтинг Китаю

24 травня в 12:08

У Китаї рішення кредитного агентства назвали "абсолютно безпідставним".

Moody’s
Кредитний рейтинг Китаю знизили до з Aa3 до A1
Рейтингове агентство Moody's знизило суверенний кредитний рейтинг Китаю з Aa3 до A1, що стало першим зниженням кредитного рейтингу Китаю починаючи з 1989 року. В агентстві також змінили прогноз для Китаю зі стабільного на негативний, відзначивши високу закредитованість китайської економіки, пише Bloomberg.

Міністерство фінансів Китаю назвало таке рішення агентства "абсолютно безпідставним", однак заява вже вплинула на котирування Шанхайської біржі.

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Нагадаємо, що влада Китаю впевнена в необхідності розвитку світової економіки у бік глобалізації та вільної торгівлі.

Раніше повідомлялося, що Китай забезпечує третину зростання глобальної економіки.  Детальніше про зміни зовнішньої і внутрішньої політики Китаю читайте у статті Олексія Коваля "Пекін вивіряє курс" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги рейтинг кредит економіка Китай Bloomberg
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