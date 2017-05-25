Міжнародні резерви України зросли до 17,6 млрд доларів

Гроші Януковича в резерви поки не надійшли та знаходяться на рахунку Держказначейства в Ощадбанку.

Мільярд Януковича в резерви поки не надійшов Андрій Товстиженко, DT.UA

Міжнародні резерви України постійно збільшуються за рахунок купівлі валюти на даний час складають 17,6 млрд доларів, повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Олег Чурій.

Під час прес-конференції Чурій повідомив, що найближчим часом очікується надходження так званих "засобів Януковича", які також будуть зараховані в міжнародні резерви центробанку.

"На сьогодні ми ще не отримали так звані "кошти Януковича". Вони знаходяться на рахунку Держказначейства в Ощадбанку. Ми розраховуємо отримати ці кошти найближчим часом. Ми вважаємо, що ці кошти, безумовно, повинні надійти на рахунки казначейства в НБУ і зараховані в міжнародні резерви", - сказав заступник голови НБУ.

У свою чергу виконуючий обов'язки голови центробанку Яків Смолій повідомив, що НБУ зберігає колишній прогноз золотовалютних резервів на кінець року – на рівні 21,1 млрд доларів.

"Незважаючи на те, що Нацбанк з початку року викупили понад 1 млрд доларів, у нас є плани по використанню резервів, тому прогноз залишається на тому ж рівні", - сказав він.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України за квітень зросли на 2 млрд 52 млн доларів, або 13,57%, і на 1 травня 2017 року склали 17 млрд 175 млн доларів.

НБУ в квітні на міжбанківському валютному ринку купив 402,3 млн доларів, у тому числі 201 млн доларів на інтервенціях у формі запиту кращого курсу.

Конфісковані в травні у екс-президента Віктора Януковича 1,1 млрд доларів до внесення змін у державний бюджет на цей рік будуть значитися в міжнародних резервах України.