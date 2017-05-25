Міжнародні резерви України зросли до 17,6 млрд доларів

Гроші Януковича в резерви поки не надійшли та знаходяться на рахунку Держказначейства в Ощадбанку.
Під час прес-конференції Чурій повідомив, що найближчим часом очікується надходження так званих "засобів Януковича", які також будуть зараховані в міжнародні резерви центробанку.
"На сьогодні ми ще не отримали так звані "кошти Януковича". Вони знаходяться на рахунку Держказначейства в Ощадбанку. Ми розраховуємо отримати ці кошти найближчим часом. Ми вважаємо, що ці кошти, безумовно, повинні надійти на рахунки казначейства в НБУ і зараховані в міжнародні резерви", - сказав заступник голови НБУ.
У свою чергу виконуючий обов'язки голови центробанку Яків Смолій повідомив, що НБУ зберігає колишній прогноз золотовалютних резервів на кінець року – на рівні 21,1 млрд доларів.
"Незважаючи на те, що Нацбанк з початку року викупили понад 1 млрд доларів, у нас є плани по використанню резервів, тому прогноз залишається на тому ж рівні", - сказав він.
Нагадаємо, що міжнародні резерви України за квітень зросли на 2 млрд 52 млн доларів, або 13,57%, і на 1 травня 2017 року склали 17 млрд 175 млн доларів.
НБУ в квітні на міжбанківському валютному ринку купив 402,3 млн доларів, у тому числі 201 млн доларів на інтервенціях у формі запиту кращого курсу.
Конфісковані в травні у екс-президента Віктора Януковича 1,1 млрд доларів до внесення змін у державний бюджет на цей рік будуть значитися в міжнародних резервах України.Інтерфакс-Україна