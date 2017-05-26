Місія МВФ завершила свою 10-денну роботу в Києві

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

МВФ очікує парламентської підтримки реформ для 5-го траншу EFF.

МВФ чекає конкретних результатів mignews.com.ua Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом за підсумками 10-денної роботи в Києві повідомила про плідні дискусії з представниками влади з питань пенсійної та земельної реформ, приватизації та забезпечення конкретних результатів антикорупційних зусиль, і необхідність технічного доопрацювання відповідних законопроектів та їх парламентської підтримки.

"У той час як був досягнутий істотний прогрес у загальному розумінні визначальних компонентів цих заходів, подальша технічна робота необхідна у деяких сферах з тим, щоб тексти відповідних законопроектів відображав це розуміння і в цілому відповідав меті реформи", – йдеться в заяві після завершення роботи місії.

"Забезпечення парламентської підтримки цих законопроектів буде необхідним кроком на шляху завершення четвертого перегляду (програми розширеного фінансування EFF – ред.)", – наголошується в документі.

Повідомлялося, що 16 травня місія МВФ розпочала роботу в Києві. Влада України хоче отримати від МВФ у цьому році ще три транші кредиту.

Відкрита в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17 млрд доларів спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми і виділення траншів. У 2015 року Україна отримала лише два транші - 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів - в серпні 2015 року. У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш - на 1 млрд доларів, в квітні 2017 року МВФ виділив Україні четвертий транш – на 1 млрд доларів.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна може отримати п'ятий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в рамках програми розширеного фінансування вже в травні. Всього, за словами голови Мінфіну, до кінця року МВФ може виділити Україні ще три траншу за програмою EFF.