Місія МВФ розпочала роботу в Києві

Влада України хотіла б отримати від МВФ у цьому році ще три транші кредиту. Представники фонду обговорять виконання домашнього завдання.

У Київ приїхали ревізори з МВФ mignews.com.ua

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) приступила до роботи у Києві, повідомили в українському представництві МВФ, агентству "Інтерфакс-Україна".

Експерти місії, які будуть перебувати в Україні до 25 травня, обговорять з урядом України четвертий перегляд програми EFF.

Відкрита в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом близько 17 млрд доларів спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми і виділення траншів. У 2015 року Україна отримала лише два транші - 5 млрд доларів в березні і 1,7 млрд доларів - в серпні 2015 року. У вересні 2016 року МВФ виділив Україні третій транш - на 1 млрд доларів, в квітні 2017 року МВФ виділив Україні четвертий транш – на 1 млрд доларів.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна може отримати п'ятий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в рамках програми розширеного фінансування вже в травні. Всього, за словами голови Мінфіну, до кінця року МВФ може виділити Україні ще три траншу за програмою EFF.