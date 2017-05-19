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Мінюст знайшов активи "Газпрому" для примусового стягнення штрафу АМКУ – Петренко

19 травня в 18:20

У Міністерстві юстиції зайняли принципову позицію у виконанні відповідного судового рішення.

Министерство юстиции
Мінюст знайшов майно "Газпрому", яке можна стягнути в рахунок штрафу АМКУ
Міністерство юстиції України
Українська сторона працює над пошуком активів російського "Газпрому" з метою примусового стягнення з нього 172 млрд грн штрафу, і цей пошук вже дав перші позитивні результати, заявив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Міністерство юстиції отримало для виконання цього рішення. Ми зараз дуже серйозно працюємо над пошуком цього майна і у нас є вже перші позитивні результати із виявлення деяких активів", – заявив Петренко журналістам.

Міністр, при цьому, не став озвучувати подробиць, але анонсував проведення на цю тему "більшої прес-конференції" в наступний четвер.

За його словами, Мін'юст зайняв принципову позицію у виконанні відповідного судового рішення.

"Ми виконаємо це рішення суду згідно з чинним законодавством для того, щоб стягнути з боржника цю суму... Є всі механізми, зокрема і звернення до інших країн у рамках система правової допомоги за виконання цього рішення", - уточнив Петренко.

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Нагадаємо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. При цьому "Газпром" повинен був сплатити штраф до 4 травня 2016 року. Дане рішення декілька разів було підтверджено українськими судами.

У жовтні 2016 року, АМКУ подав позов до Господарського суду Києва про примусове стягнення штрафу та пені. 5 грудня суд задовольнив позов АМКУ і стягнув з "Газпрому" 172 млрд грн.

16 травня Вищий господарський суд України відхилив касацію ПАТ "Газпром" на рішення про стягнення з компанії штрафу та пені на 172 млрд грн за зловживання монопольним становищем.

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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