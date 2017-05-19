Мінюст знайшов активи "Газпрому" для примусового стягнення штрафу АМКУ – Петренко

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У Міністерстві юстиції зайняли принципову позицію у виконанні відповідного судового рішення.

Мінюст знайшов майно "Газпрому", яке можна стягнути в рахунок штрафу АМКУ Міністерство юстиції України

Українська сторона працює над пошуком активів російського "Газпрому" з метою примусового стягнення з нього, і цей пошук вже дав перші позитивні результати, заявив міністр юстиції України Павло Петренко.

"Міністерство юстиції отримало для виконання цього рішення. Ми зараз дуже серйозно працюємо над пошуком цього майна і у нас є вже перші позитивні результати із виявлення деяких активів", – заявив Петренко журналістам.

Міністр, при цьому, не став озвучувати подробиць, але анонсував проведення на цю тему "більшої прес-конференції" в наступний четвер.

За його словами, Мін'юст зайняв принципову позицію у виконанні відповідного судового рішення.

"Ми виконаємо це рішення суду згідно з чинним законодавством для того, щоб стягнути з боржника цю суму... Є всі механізми, зокрема і звернення до інших країн у рамках система правової допомоги за виконання цього рішення", - уточнив Петренко.

Нагадаємо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. При цьому "Газпром" повинен був сплатити штраф до 4 травня 2016 року. Дане рішення декілька разів було підтверджено українськими судами.

У жовтні 2016 року, АМКУ подав позов до Господарського суду Києва про примусове стягнення штрафу та пені. 5 грудня суд задовольнив позов АМКУ і стягнув з "Газпрому" 172 млрд грн.

16 травня Вищий господарський суд України відхилив касацію ПАТ "Газпром" на рішення про стягнення з компанії штрафу та пені на 172 млрд грн за зловживання монопольним становищем.