Мінфін зафіксував зловживання з ПДВ на 2 млрд грн

Претенденти на відшкодування ПДВ зазначають некоректні суми з метою збільшення майбутніх відшкодувань.
"З початку роботи системи виявлено проблемних сум до відшкодування близько 2 млрд грн", - повідомив він.
Реєстр заявок на відшкодування ПДВ почав роботу з квітня 2017 року. У той же час, бізнес отримав часовий люфт до 1 липня, протягом якого Державній фіскальній службі не дозволено блокувати податкові накладні компаній-платників податків.
Поки Реєстр працює в тестовому режимі і податкові накладні не блокують, деякі українські компанії, які претендують на відшкодування ПДВ, відзначають некоректні суми з метою збільшення майбутніх відшкодувань.
За словами пана Капінус, тестовий режим роботи реєстру не означає, що система не фіксує зловживання з боку бізнесу.
"Система зараз в автоматичному режимі не блокує податкові накладні, але вона показує проблемні суми. Їх видно. Фіксується, якщо та чи інша податкова накладна має проблеми. І це дало підставу для того, щоб ДФС звернула увагу на цю накладну", - зазначив він.
Нагадаємо, що найбільшим отримувачем відшкодування ПДВ у квітні 2017 року став "Дніпровський меткомбінат" (ДМК), що входить в корпорацію ІСД – 1 млрд 204,6 млн грн.
Найбільшим одержувачем відшкодування ПДВ у березні 2017 року, як і в січні-лютому, став агроэкспортер "Кернел-Трейд" – 1,335 млрд грн (за два перших місяці року – 2,194 млрд грн)
Раніше повідомлялося, що з 1 квітня Мінфін запустив онлайн-реєстр відшкодування податку на додану вартість. При цьому з квітня відшкодування ПДВ платникам буде здійснюватися на підставі заявок про повернення сум бюджетного відшкодування.Бизнес