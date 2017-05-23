Мінфін зафіксував зловживання з ПДВ на 2 млрд грн

Претенденти на відшкодування ПДВ зазначають некоректні суми з метою збільшення майбутніх відшкодувань.

Реєстр автоматичного відшкодування ПДВ в тестовому режимі шукає порушників закону Андрій Товстиженко, DT.UA

З моменту запуску, система зафіксувала потенційні зловживання компаній-платників податків на загальну суму 2 млрд грн, заявив держсекретар Міністерства фінансів Євген Капінус в інтерв'ю "Бізнесу"

"З початку роботи системи виявлено проблемних сум до відшкодування близько 2 млрд грн", - повідомив він.

Реєстр заявок на відшкодування ПДВ почав роботу з квітня 2017 року. У той же час, бізнес отримав часовий люфт до 1 липня, протягом якого Державній фіскальній службі не дозволено блокувати податкові накладні компаній-платників податків.

Поки Реєстр працює в тестовому режимі і податкові накладні не блокують, деякі українські компанії, які претендують на відшкодування ПДВ, відзначають некоректні суми з метою збільшення майбутніх відшкодувань.

За словами пана Капінус, тестовий режим роботи реєстру не означає, що система не фіксує зловживання з боку бізнесу.

"Система зараз в автоматичному режимі не блокує податкові накладні, але вона показує проблемні суми. Їх видно. Фіксується, якщо та чи інша податкова накладна має проблеми. І це дало підставу для того, щоб ДФС звернула увагу на цю накладну", - зазначив він.

Нагадаємо, що найбільшим отримувачем відшкодування ПДВ у квітні 2017 року став "Дніпровський меткомбінат" (ДМК), що входить в корпорацію ІСД – 1 млрд 204,6 млн грн.

Найбільшим одержувачем відшкодування ПДВ у березні 2017 року, як і в січні-лютому, став агроэкспортер "Кернел-Трейд" – 1,335 млрд грн (за два перших місяці року – 2,194 млрд грн)

Раніше повідомлялося, що з 1 квітня Мінфін запустив онлайн-реєстр відшкодування податку на додану вартість. При цьому з квітня відшкодування ПДВ платникам буде здійснюватися на підставі заявок про повернення сум бюджетного відшкодування.