Мінфін розсекретить умови реструктуризації $ 23 млрд боргів 2015 року

Суд визнав незаконною відмову Мінфіну розкрити деталі реструктуризації боргів.

Мінфін поділиться подробицями реструктуризації боргів

Суд визнав незаконною відмову Міністерства фінансів розкрити деталіна $ 23 млрд, підписаних Спеціальним комітетом кредиторів України, повідомляє "Главком" , з посиланням на рішення Київського апеляційного адмінсуду від 17 травня 2017 р.

Цим рішенням суд залишив у силі висновки першої інстанції про незаконність відмови міністерства розкрити деталі угоди дворічної давності.

Нагадаємо, влітку 2015 р. після довгих переговорів Мінфін домовився про реструктуризацію майже $ 23 млрд боргу. 20% з них - $ 3,6 млрд - кредитори погодилися списати. Строки погашення частини боргу, який не був списаний, перенесені на 2019-2027 рр. Таким чином, перший платіж Україні був відстрочений на чотири роки, а зекономлені кошти - близько $ 11,6 млрд - залишилися в економіці.

27 серпня 2015 р. Кабінет міністрів одноголосно затвердив умови реструктуризації єврооблігацій України, які були узгоджені з комітетом кредиторів. Як йдеться у судовому позові, київський адвокат Олексій Хом'яков у вересні 2015 р. звернувся до Мінфіну з проханням надати копії всіх підписаних і затверджених документів, які стосувалися запозичень наступними суб'єктами, загальною номінальною вартістю $ 22,6 млрд.

У жовтні 2015 р. Міністерство фінансів повідомило запитувачу, що згідно з нормами англійського права, угоди, які були укладені при розміщенні ОВДП, є конфіденційними і не можуть надаватися третім особам. Також, у зазначеному листі вказано, що між Мінфіном і Спеціальним комітетом кредиторів був підписаний договір про нерозголошення конфіденційної інформації про реструктуризацію державного і гарантованого державою боргу, отже, зазначена інформація розголошенню не підлягає.

Вважаючи наданою відповідачем відмову необґрунтованою, Хом'яків звернувся до Окружного адмінсуду Києва, який 23 лютого 2017 р. задовольнив його позов.

Мінфін подав апеляцію, але програв. Апеляційний адмінсуд прийшов до висновку, що Кабмін не надав належних та допустимих доказів, що підтверджують конфіденційність запитуваної позивачем інформації.

Мінфін може подати касаційну скаргу протягом двадцяти днів після рішення суду.

Нагадаємо, на думку експертів, проблема "Приватбанку" - блукання серед реструктуризаційних "сосен".

Повідомлялося, що з 1 квітня Кабмін запланував запуск реструктуризації боргів за газ і електроенергію підприємств ЖКГ.