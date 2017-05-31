Мінфін продав держбонди на 75,2 млн грн

Термін обігу всіх облігацій 168 днів.

Мінфін не залучив покупців на облігації строком 357 днів Андрій Товстиженко, DT.UA Міністерство фінансів 30 травня на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 75,2 млн грн, повідомляє прес-служба Мінфіну.



На аукціоні були продані ОВДП з терміном обігу 168 днів на 75,198 млн грн під 13,88% річних.



До розміщення пропонувалися і бонди з терміном обігу 357 днів, але на них заявок не постопило.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив випуск облігацій внутрішньої державної позики на суму до 229 млрд грн із погашенням в 2025-2047 роках для обміну раніше випущених ОВДП з погашенням до червня 2017 року по листопад 2030 року.

Повідомлялося, що облігації внутрішньої держпозики у портфелях банків в 2016 році зросли на 173 млрд грн, або в три рази.

Розмір китайських інвестицій в Україні склав понад 7 млрд доларів. При цьому кошти вкладені в облігації.