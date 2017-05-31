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Мінфін продав держбонди на 75,2 млн грн

31 травня в 17:51

Термін обігу всіх облігацій 168 днів.

Минфин Minfin
Мінфін не залучив покупців на облігації строком 357 днів
Андрій Товстиженко, DT.UA
Міністерство фінансів 30 травня на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 75,2 млн грн, повідомляє прес-служба Мінфіну.

На аукціоні були продані ОВДП з терміном обігу 168 днів на 75,198 млн грн під 13,88% річних.

До розміщення пропонувалися і бонди з терміном обігу 357 днів, але на них заявок не постопило.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив випуск облігацій внутрішньої державної позики на суму до 229 млрд грн із погашенням в 2025-2047 роках для обміну раніше випущених ОВДП з погашенням до червня 2017 року по листопад 2030 року.

Повідомлялося, що облігації внутрішньої держпозики у портфелях банків в 2016 році зросли на 173 млрд грн, або в три рази.

Розмір китайських інвестицій в Україні склав понад 7 млрд доларів. При цьому кошти вкладені в облігації.

 

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги облігації бюджет фінанси
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