Міненерговугілля просить митницю конфісковувати вугілля з окупованого Донбасу

Підставою для конфіскації повинен стати хімічний аналіз вугілля.

Насалик пропонує митниці контролювати походження вугілля

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик попросив митну службу проводити хімічний аналіз вугілля, і якщо підтвердиться, що вугілля надходить з окупованої території Донбасу, застосовувати схему конфіскації, повідомляє LIGA.net

Так, 31 травня на засіданні Кабінету міністрів України Насалик, звертаючись до в.о. заступника голови Держфіскальної служби Мирослава Продана, зазначив, що просить митницю розглянути можливість отримання хімічних аналізів імпортного вугілля.

"В тому випадку, якщо хімічні аналізи підтвердять, що це вугілля з так званого ОРДЛО, застосувати схему конфіскації цього вугілля", - сказав він.

Також Насалик попросив контролювати поставки вугілля, законтрактованого компаніями.

Нагадаємо, Ігор Насалик заявив, що вартість вугілля при закупівлі зросте на 15% з 1730 грн/т до 2000 грн/т.

Також Насалик заявляв, що альтернативою поставкам вугілля з неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей є або початок імпорту вугілля з Росії, або запуск газомазутних блоків теплоелектростанцій.

Раніше Насалик заявив, що відмова України від антрациту з Донбасу обійдеться в 15 млрд грн. Він також сказав, що Україна поки не планує імпортувати вугілля з Росії, але закупівлі можливі у випадку, якщо його ціна буде найменшою на ринку.