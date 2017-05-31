Мін'юст заарештував акції "Газтранзиту", які належать "Газпрому"

"Газпром" отримав відповідну постанову виконавчої служби.

У «Газпрому» в рахунок боргу забирають «Газтранзит» gazprom.ru

Антимонопольний комітет України у квітні 2017 року направив до департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України вимогу про примусове стягнення з ПАТ "Газпром" 171, 9 млрд грн (близько $ 6 млрд), випливає зі звіту російського монополіста.

Наголошується, що "Газпром" 12 травня отримав постанови Департаменту державної виконавчої служби міністерства юстиції України про відкриття виконавчого провадження на суму 189,125 млрд грн, включаючи суму виконавчого збору 17,193 млрд грн, та накладення арешту на належні компанії акції АТ "Газтранзит".

"Нафтогазу України" і "Газпрому" належить по 40,2174% акцій "Газтранзиту", ще 19,5652% акцій - турецької компанії Turusgas.

"Газтранзит" створений у листопаді 1997 року з метою розширення пропускної здатності газотранспортної системи України для збільшення обсягів транзиту російського природного газу в Туреччину і країни Балканського регіону. Компанія реалізує проект щодо нарощування потужності магістрального газопроводу Ананьїв-Тирасполь-Ізмаїл, який проходить по території Одеської області та Молдови.

Нагадаємо, 22 січня 2016 року АМКУ оштрафував "Газпром" на суму 85,966 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу. При цьому "Газпром" повинен був сплатити штраф до 4 травня 2016 року. Дане рішення декілька разів було підтверджено українськими судами.

У жовтні 2016 року, АМКУ подав позов до Господарського суду Києва про примусове стягнення штрафу та пені. 5 грудня суд задовольнив позов АМКУ і стягнув з "Газпрому" 172 млрд грн.

16 травня Вищий господарський суд України відхилив касацію ПАТ "Газпром" на рішення про стягнення з компанії штрафу та пені на 172 млрд грн за зловживання монопольним становищем.