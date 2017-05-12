Мільярди з "Приватбанку" нікуди не пішли - Коломойський

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Коломойський намагається залишити "Приватбанк" без застав - Гонтарева.

Коломойський і Гонтарева обмінялися звинуваченнями

Екс-співвласник "Ігор Коломойський прокоментував розслідування журналістів програми "Схеми", в якому стверджувалося, що незадовго до націоналізації банку, в грудні 2016 року, з фінустанови були виведені 110 млрд грн на рахунки фірм-пустушок, повідомляє ТСН

"З розслідування незрозуміло, куди і кому пішли 110 млрд грн кредитів, виданих "Приватбанком". Так ось ці гроші з банку не йшли. У рамках реструктуризації кредитного портфелю їх видали компаніям, які погасили кредити попередніх позичальників. Тобто, гроші залишилися в банку", - зазначив він.

Коломойський розповів, що ці операції проходили під контролем і "чуйним керівництвом" заступника голови НБУ Катерини Рожкової.

"І ще один важливий нюанс, 3 жовтня в "Приватбанк" прийшли 30 співробітників НБУ, на додачу до куратора, який там був і до цього, і компанії, про які йдеться у розслідуванні, вибирав Нацбанк. Тобто, другий етап докапіталізації "Привату" проходив за участю, при контролі й керівництві НБУ і особисто Рожкової", - розповів бізнесмен.

При цьому глава Нацбанку Валерія Гонтарева заявила, що "Приватбанк" пропонує погасити НБУ 13,8 млрд грн заборгованості по рефінансуванню, що звільнить Коломойського від персональної гарантії.

"Банк нам хоче погасити це рефінансування, але тоді вони позбавлять Коломойського від всіх гарантій, і ми втратимо ці застави. Тому ми не хочемо, щоб "Приватбанк" нам погашав", – сказала вона.

Гонтарева уточнила, що відмова від такого погашення рефінансування, виданого банку ще до його націоналізації наприкінці минулого року, прописана в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

"Якщо ми погасимо це рефінансування, то втратимо застави третіх осіб - реальні активи, що належать Коломойському, і його особисті гарантії", – пояснила глава НБУ.

Вона підкреслила, що центробанк видавав це рефінансування до націоналізації банку лише під реальні активи і під особисту гарантію Коломойського, тоді як у забезпеченні корпоративного портфеля кредитів, виданих самих банком, таких реальних активів немає.

"Ми сказали "Приватбанку": заберіть ці застави під наявні кредити, а потім вже погасіть нам рефінансування або закладіть нам ці застави зі свого боку. Але вони ж не забирають!" – описала ситуацію Гонтарева.

Нагадаємо, що Мінфін до кінця травня схвалить остаточні кроки для завершення оздоровлення "Приватбанку".

Нацбанк та Міністерство фінансів мають намір узгодити фінальну цифру докапіталізації "Приватбанку".

Кабінет міністрів 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію "Приватбанку" і купівлю Мінфіном 100% його акцій за 1 грн.