Майже всі країни підтримують продовження угоди ОПЕК про скорочення видобутку нафти - Алжир

Угоду мають намір продовжити на 9 місяців.

В ОПЕК хочуть створити комітет з моніторингу ринку нафти Reuters

Міністр енергетики Алжиру Нуреддін Бутерфа заявив, що майже всі країни-учасниці зустрічі у Відні виступають за продовження угоди країн ОПЕК та не-ОПЕК про скорочення видобутку нафти ще на 9 місяців, передає Bloomberg.

"Ніхто не заперечує проти продовження угоди на 9 місяців", - сказав він.

Бутерфа додав, що видобуток сланцевої нафти в США відновився більш швидкими темпами, ніж очікувалося. При цьому він підкреслив, що ОПЕК не дозволить сланцевій нафті нескінченно забирати частку світового ринку.

Алжирський міністр запропонував створити спеціальний постійно діючий комітет при ОПЕК по моніторингу ринку нафти.

Нагадаємо, генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявив, що розраховує на приєднання Єгипту та Туркменії до угоди за скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК і не-ОПЕК.

Країни ОПЕК домовились про скорочення видобутку нафти після року переговорів. З 1 січня 2017 року вони скоротять видобуток нафти на 1,2 млн барелів на день - до 32,5 млн. При цьому угода передбачає і участь країн, що не входять в картель. Вона розрахована на півроку з можливістю продовження ще на шість місяців.

Тим часом країни, що не входять в ОПЕК, домовилися скоротити видобуток нафти на 600 тисяч барелів на добу. Повідомлялося, що з цієї кількості половина припадає на Росію.