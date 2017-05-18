Майже 50 бізнес-асоціацій вимагають незалежну аналітичну Службу фінансових розслідувань

Бізнес асоціації просять залишити СФР в сфері управління Мінфіну.

Вітчизняні бізнес-асоціації звернулись до очільників держави з проханням врахувати пропозиції бізнесу до проекту закону про Службу фінансових розслідувань.

"Правоохоронні органи не користуються довірою суспільства та бізнесу. Тому набір персоналу до СФР має проводитися із квотою не більше 10 % співробітників з числа колишніх співробітників МВС, ДФС, СБУ, прокуратури безвідносно періоду та тривалості їх роботи у вказаних органах", - йдеться у листі на ім'я президента України П. Порошенко, прем'єр міністра України В. Гройсмана та голови Верховної Ради України А. Парубія.

Бізнес асоціації просять залишити СФР в сфері управління Мінфіну, відповідно до цілей, які ставилися при створенні Служби та згідно аналізу міжнародного досвіду - це є логічним і наголошують, що СФР не може бути в сфері управління МВС. А керівник СФР має бути політично незалежною фігурою та самостійним у прийнятті рішень. Єдиним способом забезпечити це є обрання його на відкритому незалежному конкурсі. Пропонується також обмежити на законодавчому рівні кількість співробітників нового відомства - не більш ніж 3000 осіб.

Згадали і про тиск на бізнес – саме тому пропонується частини 4 та 5 статті 191 КК України, як такі, що найширше використовуються МВС, ДФС, СБУ, прокуратурою для незаконного тиску на бізнес, мають бути віднесені до виключної підслідності СФР.

Аби забезпечити результативну та ефективну роботу детективів СФР, та унеможливити виток оперативної інформації пропонується надати СФР і можливість самостійного проведення всього спектру оперативно-технічних заходів із зняттям інформації з каналів зв'язку включно

Бізнес асоціації просять владу взяти за основу проект, напрацьований Кабінетом Міністрів та якнайшвидше допрацювати його згідно пропозицій, під якими поставили підпис 50 бізнес-асоціацій країни.

Повний текст звернення знаходиться тут - http://bc-ua.org/novini/list-vimogi-biznesu-do-sfr/