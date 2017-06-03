Майкл Блумберг може заплатити $ 15 мільйонів на виконання Паризького угоди замість США

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Гроші виділить благодійна організація Bloomberg Philantropies.

Фонд Блумберга може заплатити $ 15 мільйонів на виконання Паризького угоди замість США theatlantic.com

Американський мільярдер Майкл Блумберг заявив про намір виділити до $ 15 мільйонів для підтримки діяльності Виконавчого секретаріату Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, яка включає в себе

"В знак нашого зобов'язання, благодійна організація Bloomberg Philantropies в партнерстві з іншими, нададуть близько $ 15 млн у вигляді фінансування, яке Секретаріат ООН з клімату втратить від Вашингтона. Американці будуть дотримуватися і виконувати Паризьку угоду, починаючи з низу вгору - і Вашингтон нічого не зможе зробити, щоб зупинити нас", - сказав Блумберг.

Через годину після оголошення свого рішення про вихід з Паризької кліматичної угоди Трампу зателефонувала Ангела Меркель, щоб з'ясувати його позицію. Пізніше відбулися телефонні розмови з Терезою Мей, Эммануелем Макроном і Джастіном Трюдо. Прем'єр Канади, після своєї розмови з Трампом, висловив своє розчарування рішенням американського президента і нагадав про прихильність Канади угоді про зміну клімату.

Розкритикував американського президента і Макрон, який у своєму англомовному відеозверненні розповів, що Франція і далі буде дотримуватися угоди. Британська прем'єр Тереза Мей не висловила своєї позиції, однак раніше вона відзначала, що буде поважати будь-яке рішення союзних США.

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск пішов з посади радника президента США Дональда Трампа на знак протесту проти виходу з Паризького угоди.