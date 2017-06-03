Топ Новини
<
>

Майкл Блумберг може заплатити $ 15 мільйонів на виконання Паризького угоди замість США

3 червня в 12:14

Гроші виділить благодійна організація Bloomberg Philantropies.

Майкл Блумберг
Фонд Блумберга може заплатити $ 15 мільйонів на виконання Паризького угоди замість США
theatlantic.com
Американський мільярдер Майкл Блумберг заявив про намір виділити до $ 15 мільйонів для підтримки діяльності Виконавчого секретаріату Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, яка включає в себе Паризьке угода.

"В знак нашого зобов'язання, благодійна організація Bloomberg Philantropies в партнерстві з іншими, нададуть близько $ 15 млн у вигляді фінансування, яке Секретаріат ООН з клімату втратить від Вашингтона. Американці будуть дотримуватися і виконувати Паризьку угоду, починаючи з низу вгору - і Вашингтон нічого не зможе зробити, щоб зупинити нас", - сказав Блумберг.

Читайте також: Паризька кліматична угода: стратегія і кон'юнктура

Через годину після оголошення свого рішення про вихід з Паризької кліматичної угоди Трампу зателефонувала Ангела Меркель, щоб з'ясувати його позицію. Пізніше відбулися телефонні розмови з Терезою Мей, Эммануелем Макроном і Джастіном Трюдо. Прем'єр Канади, після своєї розмови з Трампом, висловив своє розчарування рішенням американського президента і нагадав про прихильність Канади угоді про зміну клімату. 

Розкритикував американського президента і Макрон, який у своєму англомовному відеозверненні розповів, що Франція і далі буде дотримуватися угоди. Британська прем'єр Тереза Мей не висловила своєї позиції, однак раніше вона відзначала, що буде поважати будь-яке рішення союзних США.

Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск пішов з посади радника президента США Дональда Трампа на знак протесту проти виходу з Паризького угоди.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги угода клімат США Трамп
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...