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Лише 10% українців вважають курс гривні до долара і євро адекватним

29 травня в 18:05

Більшість українців стежать за курсом валют. Але тільки кожен десятий згоден з цифрами в обмінниках.

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У кожного українця є своя особиста думка про валютний курс (і з офіційним вона не збігається)
Василь Артюшенко, DT.UA
Більша частина дорослого населення України (60% опитаних) упевнені, що на сьогоднішній день на валютному ринку склався несправедливий курс гривні до долара і євро, свідчать дані опитування Research & Branding Group.

При цьому одна частина (35% опитаних) вважає, що в даний час курс гривні по відношенню до долара занижений, а інша частина (25%), навпаки, знаходить цей курс більш або менш завищеними.

Тільки 9% респондентів заявили, що курс гривні відповідає валютному ринку, а 31% не змогли відповісти.

За даними опитування, на даний час більшість дорослого населення України (близько 60% опитаних) в тій чи іншій мірі цікавиться тим, як на валютному ринку складається співвідношення курсів гривні, долара та євро.

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Research & Branding Group

Дослідження проводилося компанією R&B в період з 22 квітня по 2 травня 2017 року серед 1801 осіб по всій території України за винятком Криму та ОРДЛО. Помилка вибірки склала 2,4% при рівні довірчої ймовірності Р=0,95.

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Нагадаємо, що за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", третина українців (32%) вважають, що гроші - це корінь всіх бід, при цьому майже половина (48%) не згодні з цим твердженням. При цьому 27% відповіли, що гроші - це зло, тоді як більше половини (52%) не погодилися з цим. 16% вважають, що гроші - це непристойно, а дві третини (68%) так не думають.

За матеріалами: DT.UA
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