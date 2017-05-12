Курс гривні на міжбанку знизився до 26,47 грн/долар

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Національна валюта після тривалого періоду зміцнення незначно ослабла до долара.

Долар подешевшав на 5 копійок Pixabay

Курс гривні нау п'ятницю, 12 травня, знизився до 26,47 грн/долар з 26,43 грн/долар по завершенні торгів у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,46-26,48 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 26,4743 грн/долар c 26,4289 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 269,02 млн доларів, тоді як у попередній робочий день склав 433,10 млн доларів.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України за квітень зросли на 2 млрд 52 млн доларів, або на 13,57%, і на 1 травня 2017 року склали 17 млрд 175 млн доларів.

НБУ в квітні на міжбанківському валютному ринку купив 402,3 млн доларів, у тому числі 201 млн доларів на інтервенціях у формі запиту кращого курсу.