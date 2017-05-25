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Курс гривні на міжбанку знизився до 26,30 грн/долар

25 травня в 19:50

Національна валюта трохи ослабла. Нацбанк на ринок не виходив.

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Долар подорожчав на 4 копійки
Василь Артюшенко, DT.UA
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у четвер, 25 травня, знизився до 26,3000 грн/долар з 26,2625 грн/долар у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,2900-26,3100 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 26,2767 грн/долар з 26,2661 грн/долар попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 222,32 млн доларів, тоді як у попередній робочий день склав 294,8 млн доларів.

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Нагадаємо, що міжнародні резерви України за квітень зросли на 2 млрд 52 млн доларів, або на 13,57%, і на 1 травня 2017 року склали 17 млрд 175 млн доларів.

НБУ в квітні на міжбанківському валютному ринку купив 402,3 млн доларів, у тому числі 201 млн доларів на інтервенціях у формі запиту кращого курсу.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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