Курс гривні на міжбанку зміцнився до 26,39 грн/долар

Національна валюта продовжує зміцнюватися. НБУ на ринок не виходив.

Долар продовжує дешевшати Василь Артюшенко, DT.UA

Курс гривні нав четвер, 18 травня, зміцнився до 26,385 грн/долар з 26,42 грн/долар у попередній робочий день, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" дилери комерційних банків.

За їх словами, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,37-26,40 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 26,3934 грн/долар з 26,4174 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 261,72 млн доларів, тоді як у попередній робочий день склав 334,42 млн доларів.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України за квітень зросли на 2 млрд 52 млн доларів, або на 13,57%, і на 1 травня 2017 року склали 17 млрд 175 млн доларів.

НБУ в квітні на міжбанківському валютному ринку купив 402,3 млн доларів, у тому числі 201 млн доларів на інтервенціях у формі запиту кращого курсу.