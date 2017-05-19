Курс гривні на міжбанку зміцнився до 26,37 грн/долар

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Національна валюта продовжує зміцнюватися. НБУ купив у резерви ще 30 млн доларів.

Долар продовжує дешевшати Василь Артюшенко, DT.UA

Курс гривні нау п'ятницю, 19 травня, зміцнився до 26,365 грн/долар з 26,385 грн/долар у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,3550-26,3750 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) під час аукціону в п'ятницю купив 30,6 млн доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 26,3787 грн/долар.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 26,3697 грн/долар з 26,3934 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 338,02 млн доларів, тоді як у попередній робочий день склав 261,72 млн доларів.

Напомним, что международные резервы Украины за апрель выросли на 2 млрд 52 млн долларов, или 13,57%, и на 1 мая 2017 года составили 17 млрд 175 млн долларов.

НБУ в апреле на межбанковском валютном рынке купил 402,3 млн долларов, в том числе 201 млн долларов на интервенциях в форме запроса лучшего курса.