Курс гривні на міжбанку зміцнився до 26,29 грн/долар

Національна валюта продовжує зміцнюватися. НБУ купив в резерви ще 50 млн доларів.

Долар подешевшав ще на 3 копійки Василь Артюшенко, DT.UA

Курс гривні нау вівторок, 23 травня, зміцнився до 26,2900 грн/долар з 26,3225 грн/долар у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,2800-26,3000 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) у вівторок купив на аукціоні 50 млн доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 26,309 грн/.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився до 26,3045 грн/долар з 26,3419 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 312,16 млн доларів, тоді як у попередній робочий день склав 236,42 млн доларів.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України за квітень зросли на 2 млрд 52 млн доларів, або на 13,57%, і на 1 травня 2017 року склали 17 млрд 175 млн доларів.

НБУ в квітні на міжбанківському валютному ринку купив 402,3 млн доларів, у тому числі 201 млн доларів на інтервенціях у формі запиту кращого курсу.