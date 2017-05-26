Курс гривні на міжбанку зміцнився до 26,20 грн/долар

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Національна валюта продовжує зміцнюватися. Нацбанк на ринок не виходив.

Міжбанківський курс наблизився до рівня 26 грн/долар Василь Артюшенко, DT.UA

Курс гривні нау п'ятницю, 26 травня, зміцнився до 26,2 грн/долар з 26,3 грн/долар у попередній робочий день.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,1-26,3 грн/долар

Національний банк України (НБУ) в цей день аукціон не проводив.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день знизився до 26,3454 грн/долар з 26,2767 грн/долар попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 324,82 млн доларів, тоді як у попередній робочий день склав 222,32 млн доларів.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України за квітень зросли на 2 млрд 52 млн доларів, або на 13,57%, і на 1 травня 2017 року склали 17 млрд 175 млн доларів.

НБУ в квітні на міжбанківському валютному ринку купив 402,3 млн доларів, у тому числі 201 млн доларів на інтервенціях у формі запиту кращого курсу.