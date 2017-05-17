Курс гривні на міжбанку зберігся на рівні 26,42 грн/долар

Національний банк купив у резерви ще 50 млн доларів за курсом 26,4283 грн/долар.

Долар подешевшав Василь Артюшенко, DT.UA

Курс гривні нау середу, 17 травня, зберігся на рівні 26,42 грн/долар.

Як повідомили дилери комерційних банків, котирування гривні до закінчення торгів склали 26,41-26,43 грн/долар.

Національний банк України (НБУ) в ході аукціону в середу купив 50 млн доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 26,4283 грн/.

Згідно з даними НБУ, середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в цей день зміцнився 26,4174 грн/долар до з 26,4334 грн/долар у попередній робочий день.

Торговельний оборот становив 334,42 млн доларів, тоді як у попередній робочий день склав 290,16 млн доларів.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України за квітень зросли на 2 млрд 52 млн доларів, або на 13,57%, і на 1 травня 2017 року склали 17 млрд 175 млн доларів.

НБУ в квітні на міжбанківському валютному ринку купив 402,3 млн доларів, у тому числі 201 млн доларів на інтервенціях у формі запиту кращого курсу.