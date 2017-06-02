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Купівля Сбербанку може бути закрита в найближчі два місяці

2 червня в 22:21

Для цього необхідне схвалення НБУ.

сбербанк
Сбербанк викуплять за два місяці
5.ua

Угода з продажу 100% акцій українського Сбербанку може бути закрита в найближчі два місяці в разі схвалення Нацбанку, заявив "Інтерфаксу" Саїд Гуцерієв - гендиректор "ФортеІнвеста", син Михайла Гуцерієва.
 
"Ми зараз робимо due diligence активу і паралельно займаємося з різними регуляторами для схвалення угоди і правильної структури, щоб вибудувати діалог з регуляторами, щоб структура угоди їх влаштовувала", - зазначив він.
 
Раніше повідомлялося, що Національний банк України (НБУ) має намір незабаром прийняти рішення про поданих документах на узгодження покупки ВАТ "Сбербанк" (Київ).
 

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Національний банк України має намір незабаром винести рішення щодо поданих документів на узгодження покупки ПАТ "Сбербанк", повідомила заступник глави центробанку Катерина Рожкова.
 
Раніше російський "Сбербанк" повідомив про продаж 100% акцій дочірнього українського "Ощадбанку" консорціуму за участю латвійського Norvik Banka і неназваною приватної компанії з Білорусі. Але пізніше стало відомо, що Norvik Banka вийшов з консорціуму покупців, що пов'язують з діючими відносно Росії санкціями ЄС.

За матеріалами: Интерфакс
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Теги Україна угода Ощадбанк Росія ПРО покупки Сбербанк банк рішення акція Латвія продаж
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