Купівля Сбербанку може бути закрита в найближчі два місяці

Угода з продажу 100% акцій українського Сбербанку може бути закрита в найближчі два місяці в разі схвалення Нацбанку, заявив "Інтерфаксу" Саїд Гуцерієв - гендиректор "ФортеІнвеста", син Михайла Гуцерієва.



"Ми зараз робимо due diligence активу і паралельно займаємося з різними регуляторами для схвалення угоди і правильної структури, щоб вибудувати діалог з регуляторами, щоб структура угоди їх влаштовувала", - зазначив він.



Раніше повідомлялося, що Національний банк України (НБУ) має намір незабаром прийняти рішення про поданих документах на узгодження покупки ВАТ "Сбербанк" (Київ).





Національний банк України має намір незабаром винести рішення щодо поданих документів на узгодження покупки ПАТ " Сбербанк ", повідомила заступник глави центробанку Катерина Рожкова.Раніше російський "Сбербанк" повідомив про продаж 100% акцій дочірнього українського "Ощадбанку" консорціуму за участю латвійського Norvik Banka і неназваною приватної компанії з Білорусі. Але пізніше стало відомо, що Norvik Banka вийшов з консорціуму покупців, що пов'язують з діючими відносно Росії санкціями ЄС.