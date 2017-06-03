Кошти спецфонду бюджетів Донецької та Луганської областей освоюються неефективно

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Однією з причин невикористання коштів називають невиправдану централізацію управління проектами.

Виділені Луганській та Донецькій областям додаткові кошти використовуються неефективно Ольга Кононенко, ZN.UA

Левова частка коштів, перерахованих до спеціального фонду обласних бюджетів Донецької та Луганської областей у липні минулого року (3,8 млрд грн), практично не використовується, незважаючи на гостру потребу у відновленні інфраструктури та житлового фонду. Про це у своїй статті дляпише Валентина Самар.

Автор зазначає, що в липні 2016 року бюджети Донецької та Луганської областей отримали близько 3,8 млрд грн. Дана сума – залишки коштів, які були на казначейських рахунках органів місцевого самоврядування населених пунктів, які опинилися на непідконтрольній уряду території Донбасу.

"У червні 2016 року ВР України внесла зміни до Бюджетного кодексу (підпункт 4 пункту 24 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення"), за якими тимчасово, до повернення цих населених пунктів під контроль України, залишки коштів місцевих бюджетів будуть зараховуватися до спеціального фонду обласних бюджетів Донецької та Луганської областей. За законом вони мають бути використані на відновлення об'єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду, систем забезпечення життєдіяльності, включаючи їх утримання, і соціально-економічний розвиток Донецької та Луганської областей", – йдеться в статті.

Самар зазначає, що Казначейство перерахувало кошти вже через місяць. Донецька область отримала 2,84 млрд грн, Луганська — 1,029 млрд. Тоді ж голови ОВЦА своїм розпорядженням затвердили Перелік об'єктів і заходів, на які повинні піти отримані кошти, та погодили їх з парламентським бюджетним комітетом. Донецький перелік до початку року налічував 584 об'єкти, луганський — 151.

"Від часу перерахування мільярдів минає вже 10-й місяць, однак, як свідчать дані, отримані DT.UA у МінТОТ, їх, м'яко кажучи, не поспішають витрачати. На кінець минулого тижня в Донецькій області кошти спеціального фонду були використані лише на 13,8% (касові видатки становлять 414,5 млн грн), у Луганській — на 21% (216,1 млн грн). Тобто левова частка коштів, перерахованих двом прифронтовим областям, які мають величезну потребу у відновленні соціальної, транспортної інфраструктури і житлового фонду, лежить майже без руху! ", – констатує автор.

Самар вказує, що для аналізу ефективності та цільового використання коштів спецфонду Кабмін розпорядився створити міжвідомчу комісію, до якої, крім фахівців міністерств і відомств, увійшли співробітники Нацполіції та СБУ. Комісія працювала майже два місяці.

"Як повідомили DT.UA члени комісії, наслідком стало призначення аудиторських перевірок і низка кримінальних проваджень, відкритих за виявленими фактами завищення вартості робіт та матеріалів, невиконання робіт, про які відзвітовано як про виконані, а також за ознаками посадових злочинів обласних і міських чиновників тощо", – йдеться в статті.

Автор вказує, що у висновках міжвідомчої комісії, наведених у відповіді МинВОТ на інформзапит Центру журналістських розслідувань, однією з причин невикористання коштів названо невиправдану централізацію управління проектами, включеними до переліку об'єктів в Донецькій області.

"За словами співрозмовників DT.UA — членів комісії та мерів міст Донбасу, після того, як на місцях було сформовано списки об'єктів інфраструктури, що потребували першочергового ремонту або реконструкції, з Донецької ОВЦА надійшла вказівка замінити частину об'єктів... Далі була нарада, де мерам начебто настійливо рекомендували ухвалити рішення про передачу повноважень замовника робіт за Переліками об'єктів департаменту капітального будівництва Донецької ОДА. І місцеві ради віялом такі рішення ухвалили", – зазначає Самар.

Детальніше про проблеми використання коштів, виділених на відбудову Донбасу, читайте в статті Валентини Самар "Гібридний "євроремонт" Донбасу" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".