Конфісковані "гроші Януковича" використовувалися для розміщення фіктивних інвестицій – Держфінмоніторинг

До розслідування були залучені фінансові розвідки США, великобританії, Панами, Латвії, Естонії, Кіпру та інших країн.

"Сім'я" Януковича скуповувала державні облігації на корупційні гроші

Розслідування, яке дозволило конфіскувати 1,5 мільярди доларівздійснювалося Державною службою фінансового моніторингу з 2014 року, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Під час слідства була вивчена діяльність 42-х компаній-нерезидентів, підконтрольних "Сім'ї" та зареєстрованих, зокрема, в офшорних юрисдикціях. Компанії використовувалися для "відмивання" корупційних доходів злочинної групи шляхом фіктивного інвестування.

У більшості випадків, номінальними керівниками фірм були зареєстровані особи, які не мали реального впливу на управління компаніями. Реальне керівництво здійснювали колишні посадові особи режиму Януковича, а також особи, пов'язані з ним діловими та родинними зв'язками.

Слідству вдалося з'ясувати, що протягом 2010-2013 років через рахунки у латвійських банках в Україну були заведені більше 1,3 мільярдів доларів фіктивних інвестицій. Частина цих коштів згодом була використана для придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,15 мільярда доларів. Понад 200 мільйонів доларів було розміщено на депозитних рахунках в українських банках, опосередковано підконтрольних оточенню Януковича.

До даної схеми "відмивання" грошей були залучені близько 1000 компаній. У 2014 році були заблоковані кошти на рахунках 19 компаній-нерезидентів в українських банках, а до Генпрокуратури направлено матеріали розслідування.

У червні-липні 2014 року суд заарештував 1,45 мільярдів доларів. Частина цієї суми була конфіскована в дохід держави 28 квітня 2017 року.

Крім того, в рамках розслідування за клопотанням Держфінмоніторингу в латвійських банках були заблоковані 49 мільйонів 510 тисяч доларів.

Всього станом на травень 2017 року на рахунках в банках різних держав було заблоковано і заарештовано 1,57 мільярда доларів "Сім'ї" Януковича.

До розслідування були залучені фінансові розвідки США, Британії, Панами, Латвії, Естонії, Кіпру, Сейшел, Белізу, Британських Віргінських островів та інших країн.

Особливу роль у розслідуванні зіграли ФБР і розвідка Міністерства фінансів США (FinCen), контакти з якими були встановлені за сприяння посольства США в Україні.

Завдяки співпраці з фінрозвідками на рахунках у банках Австрії, Британії, Латвії, Кіпру, Італії, Ліхтенштейну, Нідерландів і Швейцарії було заарештовано 107,19 мільйонів доларів США, 15,87 мільйонів євро, 135,01 мільйонів швейцарських франків.

28 квітня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що перерахунок конфіскованих $ 1,5 млрд з рахунків оточення екс-президента Віктора Януковича на рахунок Державного казначейства завершений.

Нагадаємо, що рішення Краматорського суду про конфіскацію грошей оточення екс-президента Віктора Януковича дає підставу Україні звернутися до Латвії про повернення 50 млн євро.

Суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих $ 1,5 млрд, які належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.