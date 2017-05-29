Коломойський і Боголюбов подали в суд на НБУ, Мінфін та "Приватбанк"

Суд призначено на 27 липня.

Коломойський буде судитися з НБУ і Мінфіном rbc.ua

Компанія Triantal Investments, власниками якої є Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, подала в Окружний адмінсуд Києва позов проти Національного банку, Міністерства Фінансів і "Приватбанку", передають "Українські новини" з посиланням на матеріали суду.

Зазначається, що 22 травня кіпрська компанія Triantal Investments, яка до націоналізації "Приватбанку" володіла 16,8% акцій фінансової установи, подала позови до суду.

Компанія вимагає визнати незаконними дії відповідачів і зобов'язати їх здійснити певні дії. Подробиці вимог у судовому реєстрі відсутні.

Суд призначив засідання за позовом компанії на 27 липня.

Повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва 17 травня вирішив стягнути з "Приватбанку" на користь "А-банку", що належить братам Суркісам, списані при націоналізації засобів.

Нагадаємо, у коментарі DT.UA керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктор Мороз заявив, що у колишніх власників "Приватбанку" є підстави для оскарження рішення держави про його націоналізації.

Кабінет міністрів України 18 грудня минулого року прийняв рішення про націоналізації "Приватбанку" і купівлі Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.