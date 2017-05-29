Топ Новини
<
>

Коломойський і Боголюбов подали в суд на НБУ, Мінфін та "Приватбанк"

29 травня в 11:39

Суд призначено на 27 липня.

Коломойский
Коломойський буде судитися з НБУ і Мінфіном
rbc.ua
Компанія Triantal Investments, власниками якої є Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, подала в Окружний адмінсуд Києва позов проти Національного банку, Міністерства Фінансів і "Приватбанку", передають "Українські новини" з посиланням на матеріали суду.

Зазначається, що 22 травня кіпрська компанія Triantal Investments, яка до націоналізації "Приватбанку" володіла 16,8% акцій фінансової установи, подала позови до суду.

Компанія вимагає визнати незаконними дії відповідачів і зобов'язати їх здійснити певні дії. Подробиці вимог у судовому реєстрі відсутні.

Суд призначив засідання за позовом компанії на 27 липня.

Читайте також: Суд виніс рішення про націоналізацію "Дніпроавіа" Коломойського

Повідомлялося, що Окружний адміністративний суд Києва 17 травня вирішив стягнути з "Приватбанку" на користь "А-банку", що належить братам Суркісам, списані при націоналізації засобів.

Нагадаємо, у коментарі DT.UA керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктор Мороз заявив, що у колишніх власників "Приватбанку" є підстави для оскарження рішення держави про його націоналізації.

Кабінет міністрів України 18 грудня минулого року прийняв рішення про націоналізації "Приватбанку" і купівлі Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

За матеріалами: Українські новини
Читайте також
Теги суд компанія Коломойський НБУ
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.35
EUR 29.50
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...