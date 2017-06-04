Коболєв допустив арешт активів "Газпрому" в Європі в разі відмови виконувати рішення Стокгольмського суду

Голова "Нафтогазу" зазначив використання "Газпромом" некоректною термінології.

Рішення Стокгольмського арбітражу є окремим, а не проміжною Колаж ZN.UA

Винесене31 травня рішення у спорі НАК "Нафтогаз України" з ВАТ "Газпром" не є проміжним, як стверджує російський монополіст.

"Газпром некоректно використовує цей термін. Це рішення не проміжне, це окреме рішення. І це рішення чітко говорить, що за газ, який Україна не відбирала, але Росія наполягає, щоб ми платили за принципом "бери або плати", ми платити не будемо нічого", – заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв в інтерв'ю "5 каналу", яке демонструвалося в ефірі в неділю, 4 червня.

Можлива відмова російського монополіста від виконання судового рішення буде безпрецедентним. Тоді українська сторона в судовому порядку домагатиметься арешту активів "Газпрому" за кордоном", - підкреслив глава "Нафтогазу".

Коболєв також повідомив, що розрахунок сум компенсацій, що надаються у відповідності з рішенням суду, займе орієнтовно два-три місяці.

"Нам вдалося переглянути ціну з 2014 року - це означає, що за весь обсяг газу, який "Нафтогаз" купував у російського "Газпрому" з цього періоду часу, "Газпром" повинен буде компенсувати певну суму", – уточнив глава правління "Нафтогазу".

Він також додав, что перше рішення стосувалося справи про постачання газу. Крім того, суд повинен винести рішення у справі про транзит газу, що за графіком має статися до кінця червня, але розгляд питання може затягнутися.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у виробництві проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Нагадаємо, взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько $ 45,7 млрд і $ 17,9 млрд (без відсотків – $ 36,7 млрд і $ 14 млрд) відповідно.

Детальніше про рішення Стокгольмського арбітражу у виробництві "Нафтогазу" проти "Газпрому" читайте у статті Алли Єрьоменко "Стокгольмський абордаж" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".