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Коболєв анонсував зниження ціни на газ після рішення Стокгольмського арбітражу

4 червня в 22:37

Формула розрахунку вартості газу буде переглянута.

Андрей Коболев
Коболєв прогнозує зниження вартості російського газу
yes-ukraine.org
У разі відновлення співпраці НАК "Нафтогаз України" з "Газпромом" ціна на російський газ для України буде найнижчою, заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

За його словами, ціна буде нижчою за ту, яку зараз "Нафтогаз" платить європейським компаніям за реверс, так як після рішення Стокгольмського арбітражу формулу розрахунку ціни блакитного палива буде переглнуто.

"Формула буде кардинально змінена. Вона є вже зараз не тільки менше тієї ціни, яку від нас вимагає "Газпром". Але вона й менша, ніж та ціна, яку нині Україна платить за газ, який ми купуємо в Європі", – повідомив Коболєв в ефірі "5 каналу".

У той же час, конкретні цифри ні українська, ні російська сторона озвучити не зможуть до оголошення остаточного рішення Стокгольмського суду, підкреслив голова правління "Нафтогазу".

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Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" отримав рішення Стокгольмського арбітражу у виробництві проти російського "Газпрому" щодо контракту на поставку газу. За словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" щодо принципу "бери або плати".

Нагадаємо, взаємні претензії "Газпрому" і "Нафтогазу" за контрактом купівлі-продажу газу становлять близько $ 45,7 млрд і $ 17,9 млрд (без відсотків – $ 36,7 млрд і $ 14 млрд) відповідно.

Детальніше про рішення Стокгольмського арбітражу у виробництві "Нафтогазу" проти "Газпрому" читайте у статті Алли Єрьоменко "Стокгольмський абордаж" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: 5 канал
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