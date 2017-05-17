"Київстар" і Vodafone заблокували доступ до російських соцмереж

Заблокований також доступ до Mail.ru.
"Шановний клієнт! Ви користуєтеся послугами інтернет-провайдера" Київстар". Ми дотримуємося законів України і змушені заблокувати доступ до соцмережі" ВКонтакте ", - сказано в повідомленні провайдера.
Також оператор заблокував доступ до пошти mail.ru.
Сайт "Одноклассники" не працює в браузерах Mozilla Firefox і Google Chrome.
Раніше мобільні оператори "Київстар", "Лайфселл" і "Vodafone Україна" почали виконувати указ президента України Петра Порошенка про припинення доступу до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.