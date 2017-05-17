"Київстар" і Vodafone заблокували доступ до російських соцмереж

"Київстар" заблокувала "Вконтакте"

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" і Vodafone Україна заблокували користувачам доступ до "ВКонтакте" і "Однокласників", які потрапили до списку санкцій України.

"Шановний клієнт! Ви користуєтеся послугами інтернет-провайдера" Київстар". Ми дотримуємося законів України і змушені заблокувати доступ до соцмережі" ВКонтакте ", - сказано в повідомленні провайдера.



Також оператор заблокував доступ до пошти mail.ru.



Сайт "Одноклассники" не працює в браузерах Mozilla Firefox і Google Chrome.



