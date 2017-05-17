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"Київстар" і Vodafone заблокували доступ до російських соцмереж

17 травня в 20:55

Заблокований також доступ до Mail.ru.

"Киевстар" соцсети
"Київстар" заблокувала "Вконтакте"
Оператор мобільного зв'язку "Київстар" і Vodafone Україна заблокували користувачам доступ до "ВКонтакте" і "Однокласників", які потрапили до списку санкцій України.

"Шановний клієнт! Ви користуєтеся послугами інтернет-провайдера" Київстар". Ми дотримуємося законів України і змушені заблокувати доступ до соцмережі" ВКонтакте ", - сказано в повідомленні провайдера.
 
Також оператор заблокував доступ до пошти mail.ru.
 
Сайт "Одноклассники" не працює в браузерах Mozilla Firefox і Google Chrome.
 

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Раніше мобільні оператори "Київстар", "Лайфселл" і "Vodafone Україна" почали виконувати указ президента України Петра Порошенка про припинення доступу до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і всіх сервісів Yandex і Mail.Ru.

За матеріалами: УНІАН
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Теги вконтакте доступ оператор Киевстар Росія chrome Google firefox указ президент Mozilla Петра Порошенко
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