Китайська будівельна корпорація займеться реконструкцією "втомленого" Шулявського мосту – Кубів

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В рамках низки спільних логістичних проектів китайські будівельники також будуватимуть міст біля Кременчука.

Кубів домовився з китайськими колегами про "санаторне лікування" для Шулявського мосту Урядовий портал

Китайська корпорація доріг і мостів (China Road and Bridge Corporation) візьме участь у будівництві мосту біля Кременчука та реконструкції Шулявського шляхопроводу у Києві, повідомив перший віце-прем‘єр-міністр України – міністр економічного розвитку і торгівлі Степану Пекіні.

Представники корпорації розповіли про власний опит вдало завершених проектів на загальну суму у два мільярди доларів. Серед них є будівництво мосту у сербському Белграді та дороги Гродно-Гомель у Білорусі.

У свою чергу Степан Кубів відзначив гідну підготовку проектних пропозицій будівництва мостового переходу біля Кременчука та проекту реконструкції Шулявського шляхопроводу у Києві на загальну суму у 400 мільйонів доларів.

"Пропоную вам завершити підготовчі роботи щодо цих проектів не пізніше вересня, щоб після цього можна було перейти до укладення кредитних угод та договору на виконання робіт з корпорацією. Наразі буде створена робоча група для комплексного опрацювання цих інвестпроектів, до якої увійдуть представники Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мінфіну та "Укравтодору"", - зазначив він.

Заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктор Довгань вважає ці проекти надзвичайно важливими для обох держав.

"Ці два проекти неодмінно стануть історіями успіху у китайсько-українських взаєминах. Крім того, що мости і дороги є важливими інфраструктурними об'єктами, це також основа для подальшої успішної інвестиційної співпраці з Україною. А ще - це важливий сигнал для усіх інвесторів про те, що сьогодні Україна є вигідним майданчиком та надійним партнером для інвестицій", - підкреслив заступник міністра.

Степан Кубів також наголосив на важливості розбудови логістичних можливостей України, адже, на його думку, країна має вдале розташування та привабливі інвестиційны умови.

"З метою покращення умов, збільшення пропускної спроможності та швидкості руху, підвищення конкурентоспроможності мультимодальних контейнерних перевезень сполученням Китай-Західна Європа-Китай та транзит територією України, ми готові докласти зусиль до розвитку і модернізації транспортної інфраструктури України на основі проектів публічно-приватного партнерства та інших сучасних форм співпраці", - зазначив міністр.

В рамках реалізації деяких україно-китайських логістичних проектів в країні збудують портові термінали, елеватори, рухомі склади для транспортування аграрної продукції та сховища холодного зберігання.

Раніше повідомлялося, що інвестиції в китайський проект нового Шовкового шляху перевищили 50 мільярдів доларів.

Економічний пояс Шовкового шляху - ініціатива створення транспортного, енергетичного, торговельного коридору між країнами Європи і Центральної, Південної та Східної Азії. Для КНР одна з основних цілей реалізації проекту полягає в скороченні термінів доставки вантажів з Китаю до Європи. Ідея створення проекту була висунута головою КНР Сі Цзіньпіном у вересні 2013 року.

Нагадаємо, що в останні роки Китай розширив свої залізничні перевезення в країни Європи в рамках багатомільярдного державного проекту "Новий шовковий шлях". До червня 2016 року з Китаю в Європу прийшов 1881 потяг.