Китай готовий брати участь у проекті створення в Україні потужностей з виробництва ядерного палива - Міненерго

В Пекіні також цікавляться інвестиційним проектом на базі шахти, що споруджується на Новокостянтинівському родовищі уранових руд.

Китайські інвестори цікавляться українською атомною промисловістю UN Photo

Китайська сторона готова взяти участь у реалізації проекту створення в Україні виробничих потужностей з виробництва ядерного палива для українських АЕС.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, напередодні, 14 травня, українська делегація на чолі з першим віце-прем'єр-міністром України – міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим взяла участь у діалозі високого рівня Форуму міжнародного співробітництва "Один пояс, один шлях", що проходить у Пекіні.

Сьогодні українська делегація зустрілася з керівництвом Китайської корпорації ядерної промисловості (CNNC), обговоривши з нею основні напрямки співпраці країн у галузі атомної промисловості.

"Зокрема Китайська сторона висловила зацікавленість у спільній реалізації інвестиційного проекту на базі споруджуваної шахти на Новокостянтинівському родовищі уранових руд та готова взяти участь в реалізації проекту будівництва на території України виробничих потужностей з виготовлення тепловиділяючих збірок для задоволення потреб українських АЕС", – йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, в серпні минулого року міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що Україна домовилася з компанією Westinghouse про будівництво заводу ядерного палива в Україні. У свою чергу, в Westinghouse заявили, що у компанії поки немає планів з будівництва нових заводів з виробництва ядерного палива, зокрема, в Україні.

Разом з тим, в компанії підтверджують готовність розглянути свою участь у подібному проекті. Втім, зробити це в Westinghouse погодяться тільки за умови, що Київ самостійно знайде фінансування.