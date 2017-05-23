Кіпрські компанії оскаржили конфіскацію "грошей Януковича"

Позови були подані в Апеляційний суд Донецької області 12-17 травня.

Офшорні компанії судитимуться за "гроші Януковича"

Сім зареєстрованих на Кіпрі компаній – власників українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) подали апеляційні скарги на рішення про конфіскацію

"Протягом 12-17 травня були подані апеляційні скарги до Апеляційного суду Донецької області з клопотаннями про поновлення строків апеляційного оскарження", – повідомив адвокат Дмитро Щербина "Українським новинам" у вівторок, 23 травня.

За його словами, сторона захисту не мав можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Адвокат також стверджує, що юристи компаній не були сповіщені і не брали участь у судовому процесі у справі колишнього директора компанії "Газ Україна - 2020" Аркадія Кашкіна, в рамках якого й були конфісковані "гроші Януковича".

28 квітня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що перерахування конфіскованих $ 1,5 млрд з рахунків оточення екс-президента Віктора Януковича на рахунок Державного казначейства завершений.

У Міністерстві фінансів уточнили, що цінні папери в державному "Ощадбанку" на 1,1 млрд доларів, які були конфісковані за рішенням Краматорського міського суду Донецької області наприкінці квітня, були погашені наприкінці 2016 року.

За даними слідства, кошти, виведені з України, використовувалися "Сім'єю" для розміщення фіктивних інвестицій. Частина з них була використана для придбання облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1,15 мільярда доларів. Понад 200 мільйонів доларів було розміщено на депозитних рахунках в українських банках, опосередковано підконтрольних оточенню Януковича.