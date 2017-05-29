Кількість інвестугод з українськими інноваційними компаніями в 2016 р збільшилася на 32% - UVCA

Обсяг інвестицій у вітчизняні інноваційні компанії зменшився на 33%.

Зростає інтерес інвесторів до українських компаній blog.fedoriv.com

Кількість інвестиційних угод з українськими інноваційними компаніями в 2016 році зросло на 32% - до 87, йдеться в прес-релізі "Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій" (UVCA).

Наголошується, що загальна сума інвестицій в 2016 році склала $ 88 млн, що на 33% менше ніж у 2015 році.

"Причиною такого явища стало те, що в 2015 році було кілька інвестиційних угод, сума яких обчислюється десятками мільйонів доларів", - вказано в повідомленні.

Особливістю інвестиційного ринку в 2016 році стало те, що інвестори були більше сконцентровані на вкладенні коштів в компанії на початковому рівні. Таких угод було 73, а середній розмір інвестиції в одну компанію склав більше $ 500 тис.

"Можна очікувати, що компанії, зараз отримали "стартовий капітал" будуть у майбутньому залучати інвестиції великих обсягів", - наголошується в прес-релізі.

За словами голови наглядової ради UVCA Андрія Колодюка, з урахуванням усіх інвестицій, середній чек в 2016 році склав $ 1 млн.

"З урахуванням того, що в середньому правочин вчиняється через 8-12 місяців після початку спілкування, ми можемо прогнозувати подальше зростання як кількості інвестиційних угод, так і загальних сум. Але, на жаль, відобразити це в цифрах буде можливо тільки в 2017 році. Підтвердженням моїх слів є інвестиція $ 110 млн в Grammarly, яка вже відбулась, але увійде тільки в наступний огляд", - цитується в повідомленні А. Колодюк.

Згідно прес-релізу, у 2016 році на українському інвестиційному ринку з'явилися великі міжнародні гравці, в тому числі з Кремнієвої Долини.

"Близько 60% інвестиційних угод укладено за участю міжнародних інвесторів, при цьому іноземний капітал становив понад 80% загального обсягу інвестицій в 2016 році (без обліку нерозкритих угод)", - наголошується в повідомленні.

Найпривабливішою галуззю для інвесторів, за даними UVCA, є онлайн послуги – 16 угод на загальну суму $ 9 млн.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄББР) в 2016 році інвестував в проекти в Україні 581 млн євро - на 41,73% менше, ніж у 2015 році (997 млн євро).