Кількість банків в Україні за квітень зменшилася до 90

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За місяць з ринку вийшли "Фінбанк" та "Діамантбанк".

Банкопад триває Нацбанк України / Flickr

За січень-квітень цього року кількість комерційних банків в Україні зменшилась з 96 до 90, повідомляють "Українські Новини" з посиланням на звітність НБУ.

У квітні кількість банків зменшилася з 92 до 90 (на 1 травня), а з початку року з 96.

За квітень з ринку були виведені "Фінбанк" та "Діамантбанк".

В I кварталі банківський ринок покинули "Платинум Банк", банк "Народний капітал", "Фортуна-банк", "Вектор Банк".

З 90 банків — 38 банків з іноземним капіталом, в тому числі 17 — зі 100%-м інкапіталом.

Нагадаємо, в 2016 році кількість комерційних банків зменшилась на 21 до 96.

Крім того, у квітні активи комерційних банків скоротилися на 0,6% до 1,258 трлн грн порівняно з березнем.

Так, якщо станом на 1 квітня активи працюючих банків становили 1,266 трлн грн, то до 1 травня вони скоротилися до 1,258 трлн грн (на 1 січня — 1,256 трлн грн). При цьому загальні активи банків (не скориговані на резерви за активними операціями) на звітну дату склали 1,726 трлн грн.

Обсяг наданих кредитів за квітень скоротився на 10,2 млрд грн, або на 1% до 975,4 млрд грн.

Зобов'язання банків за цей період зменшилися на 8 млрд грн, або на 0,7% до 1,105 трлн грн, в той час як капітал банків зріс на 166 млн грн, або на 0,1% до 153,1 млрд грн.

Нагадаємо, Нацбанк знизив оцінку прибутку банківської системи у січні-березні з 5,09 млрд грн до 4,1 млрд грн.

Раніше Нацбанк переглянув результати роботи банків за 2016 рік і збільшив оцінку збитків працюючих і неплатоспроможних банків на 22,2%, або на 35,5 млрд грн - до 195,7 млрд грн.

За підсумками першого кварталу 2017 року платоспроможні банки отримали 5,09 млрд грн чистого прибутку.

Детальніше про українських банках читайте в матеріалі "Банківська система України: час справжніх реформ?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".