Канада завершила ратифікацію угоди про ЗВТ з Україною

Після ратифікації документа парламентом його підписав генерал-губернатор Канади.

Україна та Канада ратифікували Угоду про зону вільної торгівлі Мінекономрозвитку/Twitter

Генерал-губернатор Канади Девід Джонстон підписавз Україною, завершивши процес ратифікації документа.

"Сьогодні після згоди Палати Громад і Сенату генерал-губернатор Канади скріпив своїм підписом Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою. З урахуванням ратифікації нідерландським Сенатом Угоди про асоціацію між Україною і ЄС це рішення має більш ніж символічне значення. І Канада, Нідерланди фактично синхронно зробили рішучий крок на шляху до формування трикутника вільної торгівлі Україна - Канада – ЄС", – сказано в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці президента України Петра Порошенка у Facebook ввечері в четвер, 1 червня.

Нагадаємо, 18 травня за ратифікацію угоди підтримала верхня палата канадського парламенту – Сенат.

Угоду про ЗВТ між Україно та Канадою було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Київ канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Українська сторона завершила ратифікацію Угоди 25 квітня. Очікувалося, що на процес ратифікації документа канадська сторона витратить не менше місяця.