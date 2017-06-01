Топ Новини
<
>

Канада завершила ратифікацію угоди про ЗВТ з Україною

1 червня в 23:08

Після ратифікації документа парламентом його підписав генерал-губернатор Канади.

Украина Канада Украина
Україна та Канада ратифікували Угоду про зону вільної торгівлі
Мінекономрозвитку/Twitter
Генерал-губернатор Канади Девід Джонстон підписав Угоду про зону вільної торгівлі з Україною, завершивши процес ратифікації документа.

"Сьогодні після згоди Палати Громад і Сенату генерал-губернатор Канади скріпив своїм підписом Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою. З урахуванням ратифікації нідерландським Сенатом Угоди про асоціацію між Україною і ЄС це рішення має більш ніж символічне значення. І Канада, Нідерланди фактично синхронно зробили рішучий крок на шляху до формування трикутника вільної торгівлі Україна - Канада – ЄС", – сказано в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці президента України Петра Порошенка у Facebook ввечері в четвер, 1 червня.

Нагадаємо, 18 травня за ратифікацію угоди підтримала верхня палата канадського парламенту – Сенат.

Читайте також: Україні необхідно створювати ЗВТ з країнами, що не входять до ЄС – економіст

Угоду про ЗВТ між Україно та Канадою було підписано 11 липня 2016 року під час візиту в Київ канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Українська сторона завершила ратифікацію Угоди 25 квітня. Очікувалося, що на процес ратифікації документа канадська сторона витратить не менше місяця.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Канада ЗВТ Україна
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...