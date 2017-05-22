Кабмін знайшов 12,9 млн грн на проведення місцевих виборів

Уряд знизив витрати за програмою "Проведення виборів народних депутатів України".

Кабмін перерозподілив кошти ЦВК для проведення місцевих виборів в Україні Василь Артюшенко, DT.UA

Кабінет міністрів України перерозподілив 12,9 млн грн на проведення в нинішньому році місцевих виборів.

Згідно з розпорядженням Кабміну №326 від 17 травня, уряд перерозподілив 12 867 тис грн у межах загального обсягу коштів, передбачених для ЦВК на 2017 рік, шляхом зменшення їх обсягу за програмою "Проведення виборів народних депутатів України" та збільшення обсягу коштів за програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

У поясненні до документа зазначається, що уряд забезпечив проведення місцевих виборів, здійснивши перерозподіл коштів на відповідне фінансування.

згідно із законодавством, ЦВК повинні бути призначені перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних та міських голів, а також забезпечено проведення позачергових місцевих виборів, призначених Верховною Радою України.

Нагадаємо, 18 грудня минулого року відбулися вибори 144 об'єднаних територіальних громадах в 22 областях України.