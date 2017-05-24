Кабмін заборонив "Ощадбанку" штрафувати "Нафтогаз"

Уряд розпорядився розірвати договір застави майна між "Ощадбанком" і "Нафтогазом".

«Ощадбанк» змушують пробачити борг «Нафтогазу» Василь Артюшенко, DT.UA

Кабінет міністрів розпорядився розірвати договір застави майнових прав міжі "Нафтогазом України" на 17,5 млрд грн, а також заборонив держбанку застосовувати до "Нафтогазу" штрафні санкції за невиконання фінансових зобов'язань. Таке розпорядження було прийнято на засіданні уряду сьогодні, передає "УНІАН".

"Перша позиція - це зміни до умов кредитних договорів у зв'язку із зміною типового кредитного договору. Друга позиція - розірвання договору застави майнових прав між "Ощадбанком" і "Нафтогазом" на загальну суму 17,5 млрд грн. І третє - реалізація даного розпорядження не дозволить застосовувати штрафні санкції і позитивно позначиться на показниках фінансово-господарської діяльності компанії", - роз'яснив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Нагадаємо, в кінці 2016 року Кабмін дозволив державному "Ощадбанку" продовжити на рік термін обігу і погашення облігацій серії А, В, З національного енергохолдингу "Нафтогаз України" на суму 4,8 млрд грн.

Читайте інтерв'ю голови "Ощадбанку" Андрія Пишного ZN.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".