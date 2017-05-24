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Кабмін заборонив "Ощадбанку" штрафувати "Нафтогаз"

24 травня в 17:30

Уряд розпорядився розірвати договір застави майна між "Ощадбанком" і "Нафтогазом".

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«Ощадбанк» змушують пробачити борг «Нафтогазу»
Василь Артюшенко, DT.UA
Кабінет міністрів розпорядився розірвати договір застави майнових прав між "Ощадбанком" і "Нафтогазом України" на 17,5 млрд грн, а також заборонив держбанку застосовувати до "Нафтогазу" штрафні санкції за невиконання фінансових зобов'язань. Таке розпорядження було прийнято на засіданні уряду сьогодні, передає "УНІАН".

"Перша позиція - це зміни до умов кредитних договорів у зв'язку із зміною типового кредитного договору. Друга позиція - розірвання договору застави майнових прав між "Ощадбанком" і "Нафтогазом" на загальну суму 17,5 млрд грн. І третє - реалізація даного розпорядження не дозволить застосовувати штрафні санкції і позитивно позначиться на показниках фінансово-господарської діяльності компанії", - роз'яснив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Нагадаємо, в кінці 2016 року Кабмін дозволив державному "Ощадбанку" продовжити на рік термін обігу і погашення облігацій серії А, В, З національного енергохолдингу "Нафтогаз України" на суму 4,8 млрд грн.

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Читайте інтерв'ю голови "Ощадбанку" Андрія Пишного ZN.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

 

За матеріалами: УНІАН
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Теги Нафтогаз Ощадбанк застава штраф санкції Кабмін
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