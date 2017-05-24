Кабмін ввів в правління "Нафтогазу" глав "Укргазвидобування" і "Укртранснафти"

До правління увійшли керівники ПАТ, власником 100% акцій яких є НАК.

Правління "Нафтогазу" поповнилося Андрій Товстиженко, DT.UA

Кабінет міністрів України ввів в правління НАК "Нафтогаз України" голову правління ПАТ "Укргазвидобування" Олега Прохоренка та генерального директора ПАТ "Укртранснафта" Миколи Гавриленко. Таке рішення Кабмін прийняв на засіданні сьогодні.

Правління НАК очолює Андрій Коболєв, першим заступником голови є Сергій Перелому, заступник голови правління – Сергій Коновець.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.

Нагадаємо, як розповіла в інтерв'ю DT.UA Юлія Ковалів, правління НАК "Нафтогазу" можуть поповнити голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко, генеральний директор "Укртранснафти" Микола Гавриленко, тимчасово виконуючий обов'язки президента "Укртрансгазу" Мирослав Химко (з правом дорадчого голосу).

Як зазначалося в статті Алли Єрьоменко "Тричі статутні відносини" на сторінках тижневика "Дзеркало тижня. Україна", статутний фонд "Нафтогазу України" з 1 січня 2017 р. збільшено єдиним її акціонером — Кабміном з 160,451 млрд грн до 190,151 млрд. Наглядова рада отримала, а правління НАК, відповідно, втратило частину повноважень.