Кабмін ввів в правління "Нафтогазу" глав "Укргазвидобування" і "Укртранснафти"

До правління увійшли керівники ПАТ, власником 100% акцій яких є НАК.
Правління НАК очолює Андрій Коболєв, першим заступником голови є Сергій Перелому, заступник голови правління – Сергій Коновець.
"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.
Нагадаємо, як розповіла в інтерв'ю DT.UA Юлія Ковалів, правління НАК "Нафтогазу" можуть поповнити голова правління "Укргазвидобування" Олег Прохоренко, генеральний директор "Укртранснафти" Микола Гавриленко, тимчасово виконуючий обов'язки президента "Укртрансгазу" Мирослав Химко (з правом дорадчого голосу).
Як зазначалося в статті Алли Єрьоменко "Тричі статутні відносини" на сторінках тижневика "Дзеркало тижня. Україна", статутний фонд "Нафтогазу України" з 1 січня 2017 р. збільшено єдиним її акціонером — Кабміном з 160,451 млрд грн до 190,151 млрд. Наглядова рада отримала, а правління НАК, відповідно, втратило частину повноважень.
Інтерфакс-Україна