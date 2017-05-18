Кабмін ввів ліцензії на експорт антрациту з України

Ліцензії будуть видаватися Мінекономрозвитку.

Вивезення антрациту з України знову ліцензується dtek.com

Зазначається, що проект постанови був розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16.02.2017 "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури".

Ліцензії будуть видаватися Мінекономрозвитку за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

Узгодження буде здійснюватися без залучення підприємства в порядку міжвідомчого обміну інформацією.

Повідомлялося, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості очікує перші поставки імпортного вугілля антрацитної групи до травня.

В 2016 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на суму $ 1 млрд 467,091 млн. Основна частка імпортованого вугілля була поставлена з РФ ($ 906, 298 млн).