Топ Новини
<
>

Кабмін ввів ліцензії на експорт антрациту з України

18 травня в 13:37

Ліцензії будуть видаватися Мінекономрозвитку.

шахта1 шахтер1 уголь1 dtek
Вивезення антрациту з України знову ліцензується
dtek.com
Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення ліцензування експорту вугілля антрациту з України. Рішення прийнято сьогодні, 18 травня, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Зазначається, що проект постанови був розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16.02.2017 "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури".

Ліцензії будуть видаватися Мінекономрозвитку за погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

Узгодження буде здійснюватися без залучення підприємства в порядку міжвідомчого обміну інформацією.

Читайте також: Видобуток коксівного вугілля в першому кварталі впав майже на 20%

Повідомлялося, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості очікує перші поставки імпортного вугілля антрацитної групи до травня.

В 2016 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на суму $ 1 млрд 467,091 млн. Основна частка імпортованого вугілля була поставлена з РФ ($ 906, 298 млн).

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги вугілля рішення енергетика експорт
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.42
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...